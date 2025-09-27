Entre su tiempo y el mío

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pero por suerte fueron otros tiempos. Aún no existía una Constitución avalada por la ciudadanía en la cual se reconociera que el poder reside en el pueblo, único propietario, y que de él emanan los del Estado

Nicolás Guerra Aguiar

Nicolás Guerra Aguiar

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Me encontraba el pasado sábado en las instalaciones del C. N. Metropole, estimado lector, cuando José Luis (ex alumno - waterpolista) se acercó a saludarme. Casi ... desde el inicio me mostró la gran satisfacción personal porque su hijo de 16 años es discente del Pérez Galdós como lo fue él, ¡y conoce la historia del Palmeral Premios Nobel! Entrañable reencuentro tras algunos decenios. Es uno de esos ex de quienes guardo afectuoso recuerdo, y me satisface ver cómo son ellos-ellas quienes inician el saludo por más que, obviamente, no recuerde a todos los aularios, miles tras casi cuarenta años de actividad profesional.

