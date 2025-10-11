Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Voces, palabras

Algunas señas identitarias santacruceras (Tenerife)

Era otra Santa Cruz, hoy muy cambiada: calles, avenidas, rincones y escondrijos son ejemplos de interés, limpieza y absoluta entrega a jardines y arboledas (eso sí: en el casco, centro, ramblas) que atraen por cromatismo, multiplicidad, variedad

Nicolás Guerra Aguiar

Nicolás Guerra Aguiar

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:58

Comenta

No sé, estimado lector, si Las Palmas de Gran Canaria es «la ciudad más sucia de Europa». Al menos así lo transcribe el periodista Javier ... Darriba en su artículo 'Guerra de pancartas en Santa Catalina...' (CANARIAS7, 3 de octubre) tras la rueda de prensa convocada por asociaciones de vecinos y empresarios de la ciudad capitalina. Pero nadie puede negar -salvo intencionada disposición al pecado venial- que la 'siti' de la 'siticleta' no destaca, precisamente, por pulcritud, limpieza o higiene exterior... ¡ni tan siquiera por error, equivocación o descuido, cachis en la mar! Al contrario: hasta los contenedores erizan sus verguillas cuando les caen encima cuatro gotas de aguarrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  4. 4 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  5. 5 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  6. 6 Los bomberos se encadenan en el Ayuntamiento: «No es una huelga, es desesperación»
  7. 7 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Algunas señas identitarias santacruceras (Tenerife)

Algunas señas identitarias santacruceras (Tenerife)