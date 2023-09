Millones de vidas abortadas, dicen...

Estoy seguro, estimado lector, de que coincidirá usted conmigo. Me pone en guardia -y a la vez se altera el circuito nervioso al completo- la secuencia lingüística «Pues ya que hemos llegado hasta aquí, con unos euros más...» en boca de quienes pasan por nuestra casa - palacio (albañil, fontanero, carpintero, pintor…) para realizar «un trabajito de un día».

«Un día» que, dicho sea de paso, siempre llega acompañado de al menos los dos siguientes, pues con mucha frecuencia o casualidad aparece un imprevisto… o un disparate del profesional anterior, astutamente denunciado como quien no quiere la cosa por el contratado de turno. Lo cual obliga, claro, al inmediato traslado de carpetas, archivos, material de uso frecuente casi siempre al alcance de la mano… y, a la vez, a desmontar alguna estantería para su provisional traslado.

Pues bien. En uno de tales acarreos cayó al suelo una carpeta azul semiabierta. Y como si tuviera mala leche o afán de hacer la puñeta por haberla guardado durante años en segunda fila, esparció veintitantos 'folios de vellón' (a la manera de Pepe Alemán, maestro del periodismo).

Uno de ellos, de varios años atrás, contenía los primeros apuntes para un artículo sobre declaraciones de los señores Oreja -eterno cabeza de lista del PP a las europeas- y Cañizares -cardenal prefecto por la Congregación del Culto Divino-. Para ambos las violaciones a menores no eran comparables con el aborto. Y aunque el segundo pedía perdón por los abusos a niños, defendieron que «el aborto ha destruido más de cuarenta millones de vidas humanas». Pero remontemos casi un siglo atrás.

Allá por febrero de 1931 apareció en España la Agrupación al Servicio de la República, conjunto de intelectuales que pretendía la renovación de las instituciones políticas y, como efecto inmediato, el advenimiento de la gran ilusión, la Segunda República. Intelectuales como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Antonio Machado, Giner de los Ríos o Vicente Iranzo figuran entre sus creadores y diputados parlamentarios, por más que dos años después desencantos y desengaños de algunos jóvenes burgueses echaron por tierra ensueños e ilusiones.

Uno de ellos, Ramón Pérez de Ayala, escribió en 1910 una novela, AMDG, iniciales que corresponden al lema de los jesuitas, 'Ad Maiorem Dei Gloriam', narración que no destaca, precisamente, por su perfección literaria (fue una de sus primeras obras). El subtítulo ('La vida en un Colegio de Jesuitas') da pistas sobre el contenido: arremete contra la educación de la orden y determinados comportamientos de algunos religiosos descritos desde la experiencia personal de un interno, trasunto del propio Pérez de Ayala. Así, el hermano Echevarría, cuando ausculta a algún chico enfermo, baja siempre las manos «hasta llegar a lo que Celestina [1499] denominó el rabillo de la barriga» y se entretiene con él «un buen espacio de tiempo».

De estos hermanos estaban repletos los colegios católicos irlandeses desde los años treinta hasta los noventa del siglo pasado (¿no desde antes, solo en Irlanda?). Colegios que no atendían, precisamente, a niños de la alta burguesía como los de AMDG sino a criaturas díscolas en las escuelas, raterillos o hijos de madres solteras.

Añadamos a infelices pollillos, parias de la sociedad abandonados o vendidos por sus padres. Jovencillos expósitos y santaneros sirvieron para todos y de todo en tales cárceles administradas por órdenes religiosas desprovistas de sentimientos, sentidos y respetos, elementales respetos hacia desgraciados críos. (Recordemos alguna película de Almodóvar.)

Fueron niños agredidos física, sexual y emocionalmente por curas (Hermanos Cristianos) y monjas (Hermanas de la Caridad), y muchas veces también acusados ante la superioridad de ser los instigadores de tales demencias, violencias y malformaciones psicológicas, lo que hoy llamaríamos -en lamentables y muy osadas palabras del obispo nivariense pronunciadas en 2007- «adolescentes de trece años que son menores y están perfectamente de acuerdo, y además deseándolo, incluso si te descuidas te provocan» (El Mundo; El País; Cadena Ser; La Voz de Galicia; La Verdad; Amnistía Internacional; PsicoForenseBcn… y ausentes los de siempre). Y lo afirma con contundencia, como si supiera de qué va la cosa.

Debe quedar claro, sin embargo: ni todos los obispos se manifiestan como el de Nivaria ni las violaciones han sido la general actuación en todos los establecimientos religiosos. (Lo sabemos: hay muchos delincuentes sueltos en nuestra sociedad, pero también hubo instituciones civiles y religiosas compuestas por una inmensa mayoría de personas absolutamente ajenas a inmoralidades.)

Conectando con el comienzo, no comparto su punto de vista, pero soy escrupulosamente respetuoso con los señores Oreja y Cañizares, cuyo derecho a exponer en público sus ideas defenderé siempre. Pero sí me permito recordarles con años de retraso (o quizás descubrirles) que si hablamos de muertos también mueren día a día miles de niños activos, con rostro, padres, sentimientos, pensamientos, tragedias y esperanzas mínimas en África, Asia... Y que también en América -no la América de monaguillos- pordiosean sus cuerpos por entre miserias y podredumbres, y que son asesinados en las selvas y en las calles como los niños brasileños, palestinos y ucranianos cuando multinacionales, Israel o Rusia disparan a matar o bombardean poblados, ciudades, vidas y esperanzas.

Es cierto: para estar muerto no es menester la muerte del corazón. Hay muertos en vida para quienes jamás será posible borrar de sus mentes los lascivos apasionamientos de sacerdotes o legos (miles) que hicieron de los cuerpos infantiles ciénagas de bestiales placeres. Fueron putrefactos comportamientos de quienes tenían la cristiana misión de velar por ellos, cuidarlos y atenderlos. Pero violaron física y psicológicamente a criaturas débiles, sometidas... Por eso son miseria humana, estiércol humano, vómitos revulsivos y malolientes pues, además, penetraron en las infantiles esencias porque eran más fuertes, más poderosos, más violentos. Y de sus cuellos colgaban crucifijos.

Ya ven, señores Oreja y Cañizares: si las madres de todos esos tipos de la Iglesia hubieran abortado, hoy miles de adultos recordarían con ilusión su infancia y, quizás, hasta serían felices cristianos católicos. (Por cierto: «La Fiscalía pide investigar a la jerarquía eclesiástica por encubrir las agresiones sexuales». Diariosur.es.)