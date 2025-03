Como si de dos gemelos sentimientos se tratara… a pesar de las negruras

Mientras Gáldar ya ardía el último símbolo carnavalero y la Nivaria de mis ancestros valleguerristas iniciaba el acoso al coso de casi cuatrocientas mil vidas ... pletóricas de juventud y pasiones, Ella limpiaba su guadaña.

Poco después, como dos figuras paralelas, la Montaña de mi pueblo y el Teide -sabedores de la tragedia- se encerraron en sí mismos y mantuvieron enhiestas sus cumbres, ennegrecidas por el atardecer y mortuorio crepúsculo: este no invitaba, precisamente, a voladores o a ponerse el mejor disfraz y entrar en el carnaval… No, no era el momento: ambos mástiles emulaban al ciprés del monasterio silense, el de Burgos, cantado y definido por el noventayochista Gerardo Diego como «surtidor de sombra y sueño», es decir, alegoría de la muerte y del descanso eterno.

Sí, fue el día – noche - alba en el cual malas sombras rompieron la ilusión de una vida y llenaron de negrores a la familia canaria golpeada en su más pura esencia: el 'homicidio doloso eventual' (así definido por la señora magistrada) a causa de un altercado segó y sesgó la vida del joven isleño Isaac Trujillo allá en la Nivaria.

Y casi sin ponerse de acuerdo, sin tan siquiera mirarse a los ojos o insinuar un protocolario comportamiento, Gran Canaria y Tenerife removieron mares, mareas, orillas y olfativas maresías para inundar con sus lágrimas las costas insulares a la manera de Miguel Hernández (siglo XX): 'Tanto dolor se agrupa en mi costado / que por doler me duele hasta el aliento'. Así, pluralizando el pronombre 'me' y la forma verbal 'quería', ambas islas recitaron con él cuando el poeta orihuelense también elevó voces y palabras para comunicarnos que '…se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con (a) quien tanto quería'.

Sí, así fue: con la fuerza destructiva, la luminosidad caracterizadora entre nocturnidades y la descarga de trillones y trillones de electricidades, Isaac pasó -como el rayo hernandiano- de la vida a la muerte, de la juventud a la nada, del amar y ser amado a la más nefasta impotencia de quienes en vida hoy solo podrán recrearse con recuerdos, evocaciones… O incluso con alguna melodía quizás oída y escuchada en la boca del joven tan juvenil y jovial, tan pollillo a sus veintinueve años, ¡tanta vida que lo esperaba…! Y la mar, la misma que nada entre el norte grancanario y el este nivariense, se tiñó de luto y ofreció la estampa fotografiada.

Desde el Paseo de Las Canteras me atrajo -seductora llamada la suya, irresistible magnetismo- la imagen visual y sonora de la marea, pletórica de inmensísimas e infinitas masas salobres y salinas, multitudes de aquel elemento poético cantado por paisanos nuestros. Así, ese piélago sediento de abrazos y amoríos siempre se negó a darle al gomero Pedro García Cabrera las simbólicas naranjas que buscaba, 'cosa que la mar no tiene'. Pero a pesar de todo 'la esperanza me mantiene', escribió, aunque las aguas a veces esconden zarpazos, agonías y sufrimientos de quienes en ellas confiaron, a ellas se entregaron y por ellas descubrieron el último camino hacia la absoluta ausencia del todo…

Porque hay varias maneras de aproximarnos a su traicionera fragilidad o desbocado frenesí según qué momentos. Para Manrique (siglo XV) es el final de la vida: 'Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / qu´es el morir...'. Puede significar, también, el retorno al seno materno como cuando la mujer del poeta gomero intenta 'ganar la seca orilla'. Ya cansada de batallar, forcejear y luchar contra el destino, acaso 'vuelve a buscar, al cabo de los siglos, / la sumergida oscuridad materna, / ese cerrado vientre que nos tiende sus olas / hacia el día que sueña nuestra noche'. Pero hoy no comunicaba vida, muy al contrario: los enfurecidos elementos impactaban sentidos y sentimientos de quien esto escribe.

Día y noche, pues, fúnebres y macabros para Isaac. La Montaña de Gáldar y el Teide convertidos en media naranja cada uno. No pudieron ser circunferencias absolutas: a fin de cuentas la mar no tiene ni naranjeros ni arboladas frutas que de ella dependan. Pero sí -consuelo para García Cabrera- Montaña y Echeyde pueden tomar forma de una mitad cuando desde las alturas elevan sus llantos a cúspides más altas aún para lamentar su impotencia: fueron testigos mudos de un acto tan violento, tan brutal... que significó la muerte casi inmediata de Isaac.

Y como son dos accidentes geográficos con quienes me identifico (a fin de cuentas me nacieron a la orilla del primero oteado por el segundo), percibí de inmediato el porqué de sus comportamientos. Tal si se hubieran convertido en piche o alquitrán, las aguas norteñas llevaron hasta Las Canteras cantos lastimeros engarzados en el intenso oleaje que la misma mareallena arrastraba hacia la orilla. Sonidos, ayes de dolor y ecos mortuorios retumbaban en el mutismo de la noche, muy ajena esta a la 'noche que noche nochera' lorquiana cuando los gitanos 'forjaban flores y flechas'. Traduje de inmediato su mensaje estruendosamente atronador: la Muerte, Ella, había oteado, velado y actuado sobre un joven anónimamente ubicado en el lugar de la reyerta.

Ante tanta oscuridad, vivo y luminoso reflejo de mortal tragedia y cuyos estertores las ennegrecidas aguas impulsaban con aceleradas corrientes y casi arboladas crestas, guardé prudente silencio. No era momento para pregonar las bellezas naturales que se mostraban en el paisaje a pie de avenida o mar adentro, en sus profundas interioridades, contraste entre la negrura y la radiante luminaria del fondo de la imagen, allá donde los dos monumentos emergen mientras el casi anochecido atardecer irradia luz solo para ellos.

Como si de un desesperado intento se tratara, el marco pictórico se niega a aceptar la realidad traducida en muerte. Y con delicada presencia y esperanza en lo imposible, pretende frenar el declive definitivo del día. Vana ilusión la suya, impotente ansia, muerto anhelo. Sí, definitivamente: la amplísima gama de grises y negros tomó posesión de la realidad. A fin de cuentas la tenue luminosidad del fondo donde se ubican la Montaña y el Teide será de inmediato pura brevedad, un ayer ya cumplido...