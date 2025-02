El ya no ausente 'vosotros' en canarios de Canarias

Fue allá por 1970 cuando apareció la segunda edición del manual 'Dialectología Española', riguroso trabajo de investigación del académico Alonso Zamora Vicente. Así, refiriéndose a ... la variante dialectal canaria (apartado 'Hablas de tránsito'), comenta sobre el plural pronominal de la segunda persona (ustedes / vosotros): «Vosotros ha desaparecido del habla general, y se conserva solamente en La Gomera y en los campos de La Palma. En las demás, ustedes es lo usual. Son frecuentes losotros -'nosotros'- y los -'nos'- (vámolos, 'vámonos'; vamos a dirlos, etc.)». Pero al paso de los años las cosas han cambiando mucho.

Treinta años después, estimado lector, publiqué en La Provincia un artículo ('Sobre ustedes, vosotros...') relacionado con tales categorías gramaticales. Hice hincapié sobre algo muy llamativo por novedoso: algunos alumnos del instituto capitalino Pérez Galdós usaron en clase la forma 'vosotros' en lugar de 'ustedes', tal como recogen los estudios arriba citados y era tradición en nuestra tierra. Fue un fenómeno no detectado en los alumnos de los institutos de La Aldea y Gáldar, mis anteriores destinos profesionales.

Sospeché que me encontraba ante una excepcionalidad, a fin de cuentas se trataba de la ciudad donde residía casi todo el funcionariado peninsular dependiente del Estado. Por tanto, mis discípulos del 'vosotros' podían ser pollillos llegados a Canarias bastantes años atrás y mantenían la forma 'vosotros' aprendida fuera de las islas, aunque seseaban. Pero no fue así. Varios de ellos (canarios, de padres y abuelos isleños) justificaron su uso: «Quiero hablar correctamente el español» o «Así me lo enseñaron en el colegio». ¿Se trata, pues, del perenne complejillo, disparate aprendido en las aulas o, acaso, producto de los naturales cambios de nuestra lengua y, por tanto, paulatinamente extensibles a los jóvenes palmenses?

Me agarré a la tercera posibilidad y dejé pendiente la consulta a maestros conocidos. A fin de cuentas, y a la manera de todo ser vivo, el idioma español también evoluciona, y sus cambios se van adoptando. Si así no fuera, quizás ya hubiera desaparecido «como le pasó al latín», decían algunos osados allá por mi Bachiller… y aún hoy: de ahí su imprudente consideración como 'lengua muerta'.

Y para los muertos, añado. Mantengo vivos pasajes de responsos (oraciones litúrgicas) con los cuales la Iglesia recibía y despedía a los difuntos antes de su enterramiento o ennichamiento. Tan 'muerta' parecía estar la cuatro veces milenaria lengua que nadie se enteraba de los contenidos... de ella, claro, no de cajas, féretros o ataúdes. (Un detalle: las voces anteriores muerta, parecía, estar, cuatro, veces, milenaria, lengua, contenidos, claro, caja, féretro surgen a partir del latín.)

Así, ya casi al final de la ceremonia religiosa y mientras rociaba agua bendita con el hisopo, el sacerdote cantaba el 'Requiescat in pace. Absolve, quæsumus, Domine, animam famuli tui' ( 'Descanse en paz. Te rogamos, Señor, que absuelvas el alma de tu siervo'). También recuerdo el Introibo ad altare Dei ('Entro en el altar de Dios'), comienzo de las obligatorias misas (severísima vigilancia de compañeros de aula en La Graduada galdense) y también de la novela 'Ulises', de James Joyce. Sumo el 'Salve, Regina Mater misericordiae' ('Dios te salve, Reina y Madre de la misericordia').

Pero la lengua latina, casi matemáticamente organizada, estructurada con rigor y ciencia, rica para el pensamiento (filosofía, derecho, medicina, poesía, teatro…) no desapareció tras la caída del Imperio Romano: muy al contrario. Consiguió permanecer e imponerse en gran parte de los territorios conquistados e, incluso, fue la razón de que las allí existentes desaparecieran o se convirtieran en minoritarias.

No, el latín no es una 'lengua muerta', en absoluto. Está muy viva en las correspondientes románicas (o romances) surgidas de ella: se trata de la lengua madre del castellano, el catalán, gallego, aragonés (muy minoritaria), francés, provenzal, rumano, sardo, italiano, retorrománico y portugués. (Algunos estudios incluyen el valenciano, Pero lo cierto es que, por el momento, solo se trata de una variante dialectal del catalán.)

Y como le sucedió al latín, al paso de siglos todas dieron lugar a dialectos, es decir, variedades que no llegan a la categoría de lenguas. Por tanto, afectó al castellano: de él proceden los dialectos extremeño, manchego, murciano… y el andaluz, mucho más cercano a nosotros. Se trata del andaluz occidental de quien, por ejemplo, adoptó el canario una de sus características más definidas: el seseo.

Pero es precisa una matización. Desde el punto de vista lingüístico, lo que surge en Canarias a partir de la conquista (finales del siglo XV) y la inmediata colonización e imposición de la lengua y cultura del invasor podría no ser un dialecto propiamente dicho, sino una variante del andaluz enriquecida al paso de los siglos (Canarias fue tierra de paso y avituallamiento hacia América. Los barcos salían de Sevilla o Huelva, y muchos emigrantes se quedaron aquí atraídos por repartos de tierras, ingenios azucareros...).

La variedad canaria, pues, es bisnieta del latín (latín → castellano → andaluz → habla canaria), pero no exclusivamente. Y el habla, recordemos, viene a ser el conjunto de características fónicas, morfosintácticas y léxicas que definen a comunidades de una misma lengua. Pues bien: a esa habla canaria se refirió el doctor Zamora Vicente en Dialectología española. No obstante, me parece más preciso pluralizar ('hablas canarias') dadas nuestra insularidad y, a veces, gran disparidad: 'Carne de ave' -Tenerife- / 'jamonilla' -Gran Canaria-, por ejemplo.

Quizás hoy ya no sería tan cotundente el catedrático. Así, me llamó la atención un titular de atlanticohoy.com (27/1/25): 'La palabra vosotros se instaura en la conversación de los canarios'. La autora del artículo, Ahinoa Cruz, destaca las explicaciones del filólogo Antonio Martín Piñero, quien «está elaborando una tesis centrada en el vosotreo, en este uso no arcaico del vosotros que proviene directamente del uso peninsular». El subtítulo muestra la sorpresa de tal paulatina implantación: «Casi imperceptible, el habla de los canarios está transformando una de las principales señas de identidad de su dialecto: el uso del ustedes».

No se trata, por supuesto, de una invasión en toda regla, de la eliminación en pocos años de la forma 'ustedes', por cuyo uso dominante en Canarias (generalizo) nos distinguimos del resto de los hablantes peninsulares y baleares desde el siglo XIX, dicen los especialistas. Así, si para los usuarios españoles 'vosotros' es el plural de 'tú' ('Niños, primero vosotros, en orden') y 'ustedes' es el de 'usted', tradicionalmente en Canarias nos hemos servido casi en exclusividad de 'ustedes', tanto si individualmente tuteamos o usteamos a cada miembro del grupo.

Así pues, 'vosotros' empieza a ser frecuente entre el pollerío (y el puretío) canario. Y es una pena, mas no un delito. Sospecho que a los gobiernos canarios se les fue el baifo desde el 16/8/1982. ¿Por qué? Quizás, acaso, tal vez… se les desriscó la responsabilidad de proteger y conservar parte muy importante de nuestro patrimonio lingüístico (y más cosas). Y eso que, salvo excepciones, los gobiernos canarios fueron y dicen ser nacionalistas... aunque los nacionales lleven hoy las riendas de la Consejería de Educación, donde están las aulas. Y en ellas está el quid de la cuestión, la esencia, el meollo.