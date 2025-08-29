Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diario de Noticias
Voces, palabras

Arbolés, pinos gigantes y aparentes megalomanías

Nicolás Guerra Aguiar

Nicolás Guerra Aguiar

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:56

Arbolé, arbolé, seco y verdé», estimado lector, es una hermosa composición de Federico García Lorca, el poeta granaíno muerto el 18 de agosto de 1936 « ... a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra»... según el parte oficial. Este, traducido al román paladino («en qual suele el pueblo / fablar a su veçino»), significa asesinado por su ideología republicana, proximidad al socialismo, quizás masonería y «prácticas de homosexualismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  6. 6 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  9. 9 «Casi acaban con nuestro negocio»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Arbolés, pinos gigantes y aparentes megalomanías

Arbolés, pinos gigantes y aparentes megalomanías