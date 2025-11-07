Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las mariposas, los monarcas y el vuelo

Ya lo hizo Juan de Villalonga en su día, con una biografía que hoy algunos reivindican como la más auténtica, porque por aquel entonces don Juan Carlos no necesitaba reconciliarse con nadie

Nélida Cédres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:26

Dicen que antes de morir, hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Pues yo creo que el rey Juan Carlos ... ha cumplido con todo. Reconciliación se titulan sus memorias. Un nombre que suena a propósito de año nuevo aunque no está tan claro con quien busca reconciliarse: con España, con su familia, consigo mismo o con hacienda. Los titulares hablan de perdón, expiación, redención… pero alguna cabeza ha caído. El rey emérito no pierde la ocasión de ajustar cuentas: con Jaime de Marichalar, por ejemplo, del que insinúa que no tuvo autoridad paterna con su hijo. Le dijo la sartén al cazo.

