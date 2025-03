El arte de hacernos preguntas

Y vuelvo a la carga a través de estas líneas porque como cada año, estos días se ha celebrado ARCO: una cita marcada en rojo ... en el calendario de todos aquellos amantes del arte, y también de los noveleros. Personalmente, me incluyo en este grupo porque, además, somos los que mejor lo pasamos en los pasillos de Ifema, sin perder detalle de lo que está colgado en las paredes, pero también de los estilismos que a modo de pasacalle circulan de un lado a otro.

Miradas divertidas, miradas distraídas, miradas incrédulas y también miradas curiosas. El arte contemporáneo, y en especial ARCO, funciona como un espacio donde se nos invita a hacer preguntas. Veo el arte como un entrenamiento para aprender a cuestionar, a observar desde distintas perspectivas, y también a hacernos preguntas incómodas. Reivindico el valor de la pregunta en todos los ámbitos: en el arte, en la educación, en la empresa…

Benditos niños, ellos sí hacen preguntas todo el tiempo ¿Por qué me lo tengo que comer? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puede venir? Preguntar es su manera natural de entender el mundo. Preguntar nos mantiene despiertos y abiertos a nuevas posibilidades.

En un mundo donde la IA nos da respuestas de forma instantánea, lo valioso no es encontrar la contestación si no hacer preguntas. Lo decía Einstein: «Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez, supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de cinco minutos». Si no ejercitamos la capacidad de cuestionarnos, terminaremos delegando el pensamiento crítico en los algoritmos.

Aunque claro, hay preguntas que ni siquiera el arte, la filosofía o la inteligencia artificial podrán responder, y si no que le pregunten a Karol G, que anda de carroza en carroza cantando «¿Qué hubiera sido?...»