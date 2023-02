El tremor emocional generado en toda Canarias por el fallecimiento del inigualable Manolo Vieira, deja bien a las claras la trascendencia, no sólo profesional, sino humana, del gran artista canario, ahora ya leyenda eterna del archipiélago. Humorista, retratista, costumbrista, transmisor, aquí y allá, de nuestros modos y costumbres.

Con su magia verbal y gestual, de su chistera sacaba un gran espejo ante el que nos situaba, imitaba y describía, consiguiendo con ello el que, a la vez que nos desternillábamos de risas hasta dolorosas, nuestro sentido de la canariedad más intensa se viera –o vieira- continuamente reforzada gracias a sus magistrales interpretaciones.

Eterno Manolo Vieira. Descanse en paz.

Rememorando el viaje a Nueva York que Maruquita y Carmelito se ganaron comprando un cubo de detergente en polvo - ¿se acuerdan? - de la marca Colón, reconozcamos que el whatdoyousay forma parte de la herencia y asociación humorística que todos los canarios vinculamos al genial artista desaparecido: «-ya coñooo…niño… ¿de quién es este pedazo de casa? -.whatdoyousay -.¿de quién es este pedazo de yate? -.whatdoyousay -. Coño, pedazo de entierro, ¿quién se murió? -.whatdoyousay «.

Hablando de chistes y del (idioma) inglés, de broma parece, aunque no lo es, el titular de la reciente información publicada por el diario británico 'Daily Mail', con todo un 'Lanzarote says it is fed up with having so many British tourists visiting the island –and wants (en mayúscula) FEWER UK holidaymakers' (Lanzarote anuncia que está harta de recibir tantos turistas británicos).

Continuando la noticia con «…The Island Council has advanced the idea of declaring itself a 'tourist-saturated area'… Lanzarote's president Dolores Corujo (PSOE) said it would be the start of a phase of tourism decrease…a strategy to reduce dependence on the British market…» («El Cabildo Insular avanza su idea de declarar la isla 'zona saturada de turistas'… Su presidenta señala que puede ser momento de iniciar una fase de decrecimiento del turismo…sobre todo la dependencia del turismo británico»). Modo Podemos turismofóbico.

Fundado en 1896, el 'Daily Mail' es el segundo periódico más leído en todo el Reino Unido, y el más leído por la población femenina británica. Motivo por el cual, es lógico entender el importante y negativo alcance mediático de dicha noticia en nuestro principal mercado emisor de turistas, desde Inglaterra hasta Irlanda, desde Gales hasta Escocia.

De los casi 15 millones de turistas que arribaron a nuestras islas el pasado 2022, un 36% (5,5 millones) procedían del Reino Unido e Irlanda. Y de esos 15 millones de visitantes, en torno a un 19% (2,7 millones) escogieron la isla conejera para su disfrute vacacional. La diferencia –o la importancia de dicho mercado emisor- para la isla de los volcanes estriba en que, frente a ese 36% de media para todo el archipiélago, el peso de británicos e irlandeses alcanza hasta un 56% del total de 2,7 millones de turistas llegados a Lanzarote el año anterior. O, lo que es lo mismo, más de 3 mil millones de euros de facturación turística sólo en dicha isla el pasado ejercicio.

Puedes hablar de sostenibilidad, de reajustes de volúmenes en las supuestas cantidades ideales de turistas a recibir, de reorganización de los flujos de visitantes a los espacios y centros turísticos de interés, de diversificación de los mercados turísticos de origen, de intentar atraer un turista de (supuesta) mayor excelencia y capacidad de gasto en destino, etc., etc.

Pero, de una parte, lo que no puedes –primero de comunicación (institucional) básica- es señalar con el dedo. Que es de muy mala educación. Porque cuando señalas a tu principal fuente económica, casi denostándola y responsabilizándola de todos tus (teóricos) males, es lógico que dicha singular actuación genere el correspondiente malestar entre esos miles de turistas que han llegado a expresar lo de «pues si no nos quieren en Lanzarote, nos vamos a Grecia».

Táctica del señalamiento, por cierto, que parece ser últimamente práctica habitual del actual Gobierno de España respecto a empresas y empresarios, jueces y abogados, y medios de comunicación, como si los mismos fueran los causantes de los males mayores del Reino. Empezando por la archiconocida y lamentable ley del 'Sólo sí es sí'.

Y, segunda parte, para atraer a ese supuesto turista más excelente y 'gastón', lo primero que debe ser una administración pública es mejorar las estructuras, espacios, soportes y servicios públicos fundamentales del destino. Al igual que hace, por ejemplo, cualquier empresa alojativa turística cuando reforma y/o renueva su hotel o su complejo de apartamentos.

El posicionamiento, en este caso, de un destino turístico en los principales mercados emisores de visitantes, cuesta años alcanzarlo y afianzarlo. Y, por el contrario, su credibilidad corre el riesgo de debilitarse en cuestión de segundos, por ejemplo, por motivo de unas desafortunadas declaraciones como las aquí descritas, más aún si las mismas se realizan en uno de los principales escaparates turísticos del mundo, como acontecido en la Fitur recién celebrada.

Afortunadamente, Lanzarote -al igual que toda Canarias-, con su gente, su paisaje, su arquitectura, su arte, su tipismo y tradiciones, etc., trasciende turística e internacionalmente, a este tipo de inadecuados deslices singulares. Al igual que trascendió, como referencia eterna, César Manrique. Al igual que lo hace ahora, para toda Canarias, Manolo Vieira.

«-. Mira, niño, ¿y este pedazo de monumento? -.whatdoyousay -.¿¡tú ves, Segundo, que whatdoyousay era importante? Se acaba de morir, y ya le tienen hecho un monumento!?».

Ya estamos tardando. Ahora sí, de verdad, tristemente podemos decir que se murió whatdoyousay.