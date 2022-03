La fe mueve montañas

No soy muy dado a alabar, ni a dorarle la píldora a los políticos, pero cuando éstos se lo merecen no soy de los que escurren el bulto sino que reconoce sus méritos. Rodearse de un buen equipo, saber asesorarse de manera correcta y confiar en el trabajo son factores fundamentales, así como una buena dosis de ilusión y pasión por la labor a realizar. Me voy a trasladar al municipio de Teror. La Villa Mariana se ha convertido en los últimos años en un referente para los aficionados al trail y el senderismo. Se han abierto rutas familiares con enorme encanto, se han rescatado senderos de una gran tradición histórica y se están celebrando eventos que nadie quiere perderse. Pero esto no se logra por arte de birlibirloque sino por una pócima mágica que obtiene resultados.

A través de la sección de montaña del club Los Álamos-El Pino -el popular equipo Carphial Teror Trail-, se ponen en marcha entusiastas medidas que tienen el firme respaldo del Ayuntamiento de Teror, a través de las concejalías de Deportes y Turismo -Laura Quintana- como de sus técnicos, entre ellos Yeray González, encargado de la Oficina de Turismo, que es un entusiasta de este deporte. Se crea un grupo humano con ganas, pasión y firmeza en organizar eventos diferentes que logren que Teror sea una localidad referente y que el participante se sienta protagonista. De ahí han surgido el Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos, que hoy en día es una prueba con prestigio nacional, o El Álamo Race, una popular carrera que ha dinamizado el barrio terorense a unos límites insospechados.

Pero aprovechando esa sinergia se inicó en su día el proyecto de los senderos, que provoca a día de hoy que los fines de semana Teror se convierta en punto de encuentro de miles de visitantes.

En política hay fórmulas para hacer cosas diferentes y lo principal es tener ganas y rodearse de gente apasionada en lo que hace. Ese auge del deporte de montaña y de la repercusión turística que está teniendo Teror a través de sus senderos también se traslada a otro tipo de eventos que se organizan en el municipio. Y el Carnaval es otra muestra de ello. Su Carrera de Tacones que arrancó hace unos años como un experimento de unos pocos ya es hoy una realidad que se identifica con las fiestas carnavaleras del municipio, mientras que su gala drag queen adquirió la pasada semana una madurez organizativa que dará que hablar en el futuro.

Tomen buena nota. Hacer las cosas de manera distinta es posible.