Un modelo agotado

Pandemia, reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán, invasión rusa en Ucrania, apoyo de España a Marruecos, los precios del combustible y la energía desorbitados, huelga de transportistas, problemas de desabastecimiento, etc. Pero mientras esto sucede, en una agonía constante que nos tiene inmersos en la desesperación, los políticos siguen a lo suyo y muchos de ellos pensando en entrar en las próximas listas electorales, ya que la vuelta a las urnas se aproxima.

Arrimando el ascua a mi sardina y por lo iluso que soy para que el deporte tenga, por fin, el peso específico que merece en nuestra sociedad, me sigo haciendo preguntas. Reconozco, que en su mayoría, no tendrán respuesta pero a través de esta columna intento abrir los ojos hacia otra manera de hacer las cosas. La política deportiva en la isla de Gran Canaria, extensible a otras áreas, lleva años y años inmersa en lo mismo. Se inventan un proyecto -Gran Canaria 2014, Gran Canaria Isla Europea del Deporte- y bajo ese paraguas sin rumbo fomentan la subvención a los clubes de élite, cuyo fin es mantenerse lo más arriba posible sin mirar hacia la base, dar partidas a eventos privados sin una base sólida de cuáles son relevantes y cuáles no, apoyar a los municipios en obras que soliciten y complementar el presupuesto con las ayudas a clubes y federaciones.

Pero cuál es el plan específico de actuación para el fomento del deporte en la isla. ¿Alguien es capaz de acabar con los reyes de la subvención para que los deportes mal llamados minoritarios y nuestros deportistas estén más arropados? Suena bien, pero nadie lo hará. ¿Habrá alguien que vea las cosas en dirección contraria y acabe con el actual copia y pega? Mientras, surgen clubes de disciplinas de capa caída en España que fichan jugadores de postín, reciben un buen dinero público y a vivir que son dos días. Por cierto, me surge una duda. ¿Nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos grancanarios, los que nos representaron en la última cita de Tokio, han recibido alguna ayuda del gobierno de la isla? ¿Estaba planteada? Me temo que aún nada de nada.

No existe una planificación. Los años pasan y todos caen en lo mismo por miedo a un nuevo mundo o por la comodidad que supone ir de foto en foto, al margen del análisis que se realiza a nivel político. El deporte es sinónimo de sacrificio, esfuerzo, valores y disciplina. Tómenselo en serio, porque no debe ser el negociete de unos pocos.