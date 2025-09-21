Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ojalá te sirva

Humanidad o barbarie

Criticar lo que hace el gobierno de Israel no es ser antisemita. De la misma manera que defender al pueblo palestino no significa apoyar a Hamás

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:15

Lo que pasó con el pueblo judío a manos de los nazis nos pareció, con toda razón, una aberración de la humanidad. Una herida que ... aún sangra en la memoria del mundo. Se estudia en los colegios, se recuerda en museos, se honra con la promesa solemne de «nunca más».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  4. 4 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Ale García y su revés al sufrimiento
  8. 8 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  9. 9 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Humanidad o barbarie

Humanidad o barbarie