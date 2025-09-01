Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CER o no CER, esa es la cuestión

Miguel Ángel Rodríguez Sosa

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:08

Cuando un problema se deja crecer durante años, no hay soluciones mágicas. Con los gatos comunitarios, los que viven en la calle o en las ... zonas naturales, pasa exactamente eso: no basta con una medida rápida ni con escuchar solo a un sector. Hay que mirar el conjunto. Es un tema que afecta a la naturaleza, a la sociedad y también al bolsillo, y si no se tienen en cuenta todos esos factores, cualquier propuesta será un fracaso.

