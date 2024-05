Imaginarnos cómo podrían ser las Islas Canarias dentro de 10 años es un ejercicio inspirador; si además lo hacemos de forma colaborativa, con las aportaciones de muchas personas buenas, desprendidas, amables y generosas, esta experiencia se convierte en un estimulo y una forma de reconciliarnos con la esperanza. Plantearnos esta utopía nos anima a pasar a la acción y transformar nuestra realidad, hemos visto que es posible y sobre todo que nos la merecemos. Este es un documento colaborativo que podría servir de hoja de ruta, ya que describe los objetivos, valores y anhelos de un grupo de personas entusiastas. A todas ellas, muchas gracias por participar. Este es el resultado, aquí van algunas ideas de cómo sería Canarias si definiéramos entre todos cuales son nuestras prioridades y pudiéramos aportar el numeroso talento que existe y la inteligencia colectiva en beneficio de la comunidad.

Año 2034. Canarias ha diversificado su economía más allá del turismo, fomentando la tecnología, la investigación y la agricultura. Todo es sostenible, hasta el turismo se gestiona de esta manera, minimizando el impacto ambiental y beneficiando a las comunidades locales. Se ha encontrado el equilibrio perfecto, el turista sigue siendo bienvenido ya que es una fuente de riqueza muy valorada, es cierto que vienen menos pero dejan más beneficios. La ecotasa nos ha ayudado a que la gestión de los espacios naturales sea ejemplar. Hay trabajos bien remunerados y estables para la mayoría. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales para fortalecer el tejido económico canario, así como los incentivos para la innovación y el emprendimiento, han creado oportunidades para los jóvenes y los profesionales locales. Somos un referente en el uso de tecnologías para mejorar la calidad de vida, con ciudades inteligentes que gestionan sus recursos de manera eficiente. La alta conectividad digital en todas las islas, facilita el teletrabajo y la creación de nuevas empresas tecnológicas. Los jóvenes con talento ya no tienen que salir fuera para conseguir buenos trabajos.

Prevenir y dar respuesta a la pobreza y a la desigualdad, son dos de nuestras prioridades. La vivienda también, por eso se han construido y comprado miles de viviendas para ponerlas en alquiler social a precios muy económicos, se ha limitado el número de viviendas vacacionales por isla y se ha acabado con la especulación inmobiliaria de los 'fondos buitre'. Todas estas medidas han permitido que todos tengamos la posibilidad de contar con un hogar y un proyecto de vida digno. La mayoría de los jóvenes se han emancipado antes de cumplir los 25 años.

La educación es de alta calidad, se prepara a los jóvenes fomentando la innovación, la responsabilidad, el respeto a las diferencias, la empatía, el compromiso social y el pensamiento crítico. La ratio de alumnos por clases es ideal, también contamos con profesores de apoyo suficientes para atender las diferentes necesidades educativas. La satisfacción de la comunidad educativa es muy buena. Las instalaciones de los colegios son modernas, amplias y cuentan con un mantenimiento constante. También nuestro sistema de salud es modélico, los tiempos de espera son mínimos tanto para las consultas, las pruebas, las intervenciones como para la atención en Urgencias. La atención primaria está preparada para atender la demanda diaria. La ciudadanía está formada para autogestionarse su propia salud, hace un buen uso del sistema sanitario. Se apuesta por la prevención con programas que promueven el bienestar físico y mental. Cada vez hay menos suicidios. La atención a la dependencia es lo mejor que funciona, cada persona tiene la ayuda psicológica y económica que necesita de manera inmediata. Se da mucha importancia también al cuidado del cuidador. Se prioriza la ayuda a domicilio, también hay plazas suficientes en los centros ocupacionales, de día y en las residencias públicas. La atención en estas residencias es exquisita, contando con los servicios y personal necesario para que los usuarios se sientan como en casa.

Las islas son líderes en el uso de energías renovables, pero se toman todas las medidas y limitaciones necesarias para afectar lo mínimo posible al territorio. Los Cabildos han hecho una gran inversión permitiendo que cada casa y cada edificio cuente con placas solares, por lo que la dependencia de los combustibles fósiles es mínima. La inversión en programas de conservación de la naturaleza ha conseguido duplicar la masa forestal de nuestras islas, así como restaurar y proteger los ecosistemas únicos de las islas, incluyendo las reservas marinas y los espacios naturales protegidos. La prevención de incendios también cuenta con una partida económica muy importante. La gestión eficiente de los recursos hídricos hace que aunque no llueva mucho no tengamos problemas para el abasto y el regadío de los cultivos. Los sistemas de transporte público insulares también son eficientes y ecológicos, gracias a eso se ha podido reducir considerablemente el uso de los vehículos privados. Todavía quedan varios años para que se pongan en marcha los trenes de Tenerife y Gran Canaria a pesar que llevan gastados muchísimos millones. La metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria por fin está funcionando.

Todos los servicios públicos funcionan de manera eficiente, desde la recogida de residuos hasta los Consorcios de Emergencias, con dotaciones mínimas de personal en todos los parques de bomberos, mejorando así el tiempo de respuesta y la seguridad de los ciudadanos y los propios trabajadores. La burocracia se ha reducido considerablemente, las administraciones resuelven casi de manera inmediata las demandas de la ciudadanía, las empresas y los profesionales que prestan servicios cobran sus facturas en menos de una semana. La verdad es que estamos encantados con los servicios públicos. Se celebra, promociona y se preserva la rica herencia cultural y las tradiciones canarias, con festivales y eventos que unen a la comunidad. Se protege el patrimonio histórico y cultural. Se fomenta a los artistas canarios. También estamos orgullosos de ser una sociedad inclusiva y diversa, donde todas las personas, independientemente de su orientación o identidad sexual, así como su origen, se sienten valoradas y respetadas.

Contamos con un alto nivel de bienestar, con numerosas actividades recreativas, deportivas y culturales. En Gran Canaria, al final no se amplió el Estadio y esos 101 millones se destinaron a mejorar todas las instalaciones deportivas de la isla, favoreciendo la practica deportiva de toda la sociedad. También se ha hecho una gran inversión en accesibilidad, todos los espacios públicos: calles, plazas, edificios, playas, etc. pueden ser usados por todas las personas independientemente de su capacidad y así participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Los gobiernos locales son transparentes, ágiles y eficientes, se ejecuta el 99 % del presupuesto, se cumplen los programas electorales, la ciudadanía percibe a los políticos como sus representantes y valoran muy bien su trabajo. La honradez y el desprendimiento personal son las premisas que mueven a estas personas, el interés general está por encima de las ideologías y los partidos políticos, solo se dedican a hacer cumplir las prioridades que hemos decidido entre todos. La rendición de cuentas es obligatoria. No hay asesores ni cargos de confianza, se decidió que no eran necesarios. La participación ciudadana en la toma de las decisiones nos define, las consultas vinculantes son obligatorias y regulares, sobre todo, para los temas importantes y estructurales. La sociedad responde con una alta participación y los debates previos a las votaciones son de un gran nivel intelectual y democrático. La convivencia entre los vecinos es maravillosa. Da gusto vivir en los barrios y los pueblos de las islas.

Ya no mueren personas en el mar intentando llegar a nuestras costas. Los mayores tienen un papel importante dentro de la sociedad, se sienten cuidados, activos y valorados. No hay casos de violencia hacía la mujer, la educación en valores y en igualdad es transformadora. La justicia cada vez es más rápida en resolver los litigios y dictar las sentencias. Canarias es un lugar seguro para vivir, con bajos índices de criminalidad y un fuerte sentido de comunidad. Ya no se abandonan perros y apenas quedan colonias de gatos viviendo en la calle gracias al método CER. El Pinzón Azul llena los pinares de Gran Canaria, su plan de recuperación es valorado a nivel mundial...

30 de mayo de 2024, conseguir la Canarias que deseamos es posible, solo se necesita que podamos establecer nuestras prioridades y que nos pongamos a colaborar todos los sectores de la sociedad. ¿Te lo imaginas?