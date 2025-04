El arte de acompañar

A veces no sabemos qué hacer cuando alguien a quien queremos lo está pasando mal. Nos sentimos torpes, pequeños, sin palabras. Pero hay algo que ... sí podemos ofrecer: nuestra presencia. Este texto habla de eso. De lo que ocurre cuando decidimos acompañar, no desde el deber, sino desde el corazón. Porque acompañar, cuando se hace con cuidado, se convierte en un verdadero arte.

Acompañar, a veces, es eso: resistir la tentación de llenar el silencio. Escuchar sin juzgar. Caminar al lado... Porque hay heridas que no necesitan consejos, sino compañía.

Todo lo que comparto aquí, lo he vivido en los dos lados del espejo. A veces me han acompañado, y otras veces he sido yo quien ha acompañado. Y cuando lo haces, a veces sale bien. Pero otras veces… no tanto. Porque también he presionado sin querer, he intentado ayudar cuando la otra persona solo necesitaba tiempo, o silencio, o una mano cerca. Y también me ha pasado al revés: que me han querido ayudar sin escucharme, sin respetar mi ritmo, y eso también duele.

Y esto no pasa solo en el amor de pareja. Ocurre en la familia, en la amistad, en el trabajo… incluso en lo social y en lo político. Porque acompañar no es solo un gesto íntimo. Es también una forma de convivir. Una forma de estar en el mundo: cuando respetamos, cuando no imponemos, cuando nos importa de verdad la otra persona.

Por eso este texto no pretende dar lecciones. Es, más bien, una confesión en voz baja. Porque si escribo sobre esto, no es porque lo tenga resuelto. Es porque también estoy aprendiendo. Yo también me pierdo. También tengo días en los que no sé por dónde empezar, aunque intuya que algo debo cambiar. Me cuesta pedirme ayuda a mí mismo… y ni te cuento lo que me cuesta pedírsela a otra persona. Me cuesta abrirme, mostrar mi vulnerabilidad sin miedo, sin culpa. Mostrarme herido, porque a veces pienso que eso me hace débil. Confiar.

Pero sé que ese es el camino. No se trata de tener respuestas, sino de animarme a hacer preguntas con honestidad.

Porque acompañar también empieza por ahí: por animarnos a reconocer que necesitamos a alguien. Que todos, en algún momento, estaremos rotos, cansados, asustados… y que un gesto de compañía, aunque sea breve, puede ser una salvación silenciosa.

No somos perfectos. Cada uno de nosotros y nosotras arrastramos historias, mochilas, heridas y formas de protegernos. Y eso ni es malo ni es bueno. Es simplemente humano.

He aprendido que algunas personas, las 'artistas', cuidan solo por cómo miran, por cómo escuchan, por cómo se quedan. No intentan arreglar nada. No se adelantan a tus palabras. No te empujan a sentirte mejor cuando todavía no puedes. Solo están. Y eso, a veces, basta.

Hay gestos que no se olvidan: un abrazo, una palabra suave, una mirada cariñosa. Esas pequeñas 'cosas' que nos hacen sentir que no estamos solas, que no estamos solos, incluso cuando el mundo parece venirse abajo.

Acompañar también tiene mucho que ver con la humildad. Con saber que no tenemos todas las respuestas. Que habrá torpezas, silencios incómodos, errores. Y aun así, quedarse. Porque quedarse, incluso cuando no hay certezas, es un acto profundo de amor.

Y sí, también es reconocer cuando nos equivocamos. Decir lo siento cuando no supimos estar, cuando dijimos lo que no hacía falta, cuando hicimos daño sin querer. Acompañar incluye pedir perdón. Porque nadie lo hace perfecto, aunque lo intentemos con todo el corazón.

A veces, el perdón también va hacia dentro. Perdonarse por no haber sabido cuidarse, por haberse exigido tanto, por haberse callado cosas importantes. Aprender a acompañarse a una misma, a uno mismo, con más ternura, también es parte de este arte.

No se trata de hacerlo todo bien. Se trata de confiar en los procesos.

En esta vida acelerada, acompañar de verdad es casi un acto de resistencia. Implica parar. Escuchar. Poner el alma al servicio de un vínculo. Y respetarlo, aunque no lo entendamos del todo. Aunque duela. Aunque no sepamos qué pasará después.

Tal vez, lo más hermoso del acompañamiento es que nos transforma. No solo a quien lo recibe, también a quien lo ofrece. Porque en ese espacio compartido algo se abre, algo se alivia, algo se vuelve más humano.

No es magia. No es terapia. No es sacrificio. Es amor. Un amor que no se grita, que no se publica, que no espera nada a cambio. Solo quiere estar ahí, cuando se necesita, como quien enciende una luz suave en medio de la oscuridad.

Sí, acompañar es una de las formas más hermosas de amar.

Y para terminar, quiero dejar aquí una dedicatoria muy especial. Porque hay personas que acompañan sin hacer ruido, y merecen que se les nombre con el corazón.

A ti, que estuviste sin prometer nada.

A ti, que no te asustaste con mi tristeza.

A ti, que decidiste caminar a mi lado, dejando huellas.

Gracias por no rendirte, por tu paciencia, por tu forma de querer sin condiciones.

Y también, si te fallé alguna vez sin querer, perdóname. No supe hacerlo mejor.

Este texto lleva tu nombre, aunque no lo diga.

Es el abrazo que tenemos pendiente.

Y el reconocimiento que hoy por fin te doy.

Ojalá pueda recordar esto. Y ojalá también alguien me lo recuerde con amor, cuando lo olvide.

