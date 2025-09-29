Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

¿Cómo será el mundo después de Palestina?

¿Qué pasaría si mañana una de esas grandes potencias apoyara a Marruecos para quedarse con Ceuta, Melilla o Canarias? Si hoy aceptamos que la fuerza bruta vale más que la ley, mañana ese vacío legal puede volverse contra nosotros. Nadie estaría a salvo

Miguel Ángel Rodríguez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:56

Lo que ocurre en Palestina no es una guerra entre dos ejércitos: es la aniquilación de un pueblo entero. Se asesina a civiles, se arrasan ... ciudades completas, se expulsa a familias de sus casas y se las obliga a huir sin nada. Muchos niños están siendo ejecutados de forma cruel y se justifica diciendo que «algún día serán terroristas». Con esa excusa se pretende normalizar lo injustificable: vaciar la tierra para quedarse con ella. Israel lo hace con respaldo diplomático y militar de EEUU, y lo más grave es que ocurre con impunidad.

