A nuestra mente le encanta etiquetar, poner nombre a cada momento, cosa o persona. Somos así, buscamos constantemente patrones que nos permitan entender y dar sentido al mundo que nos rodea. Esta búsqueda innata de orden y significado nos lleva a adoptar una función fundamental, la clasificación. Por ejemplo, en el mundillo de la moda, las etiquetas cumplen una función práctica, ya que son utilizadas como un medio de expresión y comunicación. A través de la ropa que elegimos usar, podemos mostrar parte de nuestra personalidad o incluso nuestro estilo. Las marcas se han convertido en símbolos de estatus, pertenencia a ciertos grupos sociales o una forma de reflejar nuestra personalidad.

Solemos utilizar también etiquetas para definirnos a nosotros mismos de una forma simplificada, pero somos mucho más que las etiquetas que nos ponemos o nos ponen. Nuestra identidad está formada por una multitud de factores, incluyendo la cultura, la formación, la familia, las experiencias personales, los intereses, etc., ninguna etiqueta puede abarcar toda esa complejidad. También hay que tener en cuenta que las personas cambiamos con el tiempo, lo que nos define hoy puede no ser lo que nos defina mañana. Además, en nuestras interacciones sociales, a menudo asumimos roles diferentes y mostramos variedad de aspectos de nosotros mismos dependiendo del contexto, las etiquetas tampoco pueden encasillar toda esta flexibilidad.

Muchas veces solemos juzgar a las personas basándonos en estereotipos (conjunto de ideas que se suelen atribuir a grupos de personas) y prejuicios (opiniones previas, por lo general desfavorables, acerca de alguien a quien no se conoce bien) que están muy arraigados en nuestra sociedad y a menudo son causados por la ignorancia o la falta de trato con diferentes grupos de personas. Al colocarnos etiquetas nos encasillamos en categorías impidiendo que seamos vistos en nuestra totalidad, como seres humanos únicos y complejos que somos. Nuestros juicios suelen estar basados en la apariencia de esa persona, su comportamiento, las capacidades, el origen, la orientación o la identidad sexual, su raza, su religión, etc., y sobre todo en las ideas aprendidas o socialmente aceptadas, y muchas veces impuestas, como buenas o malas. Para ver como funciona esto, te propongo dos ejercicios prácticos: El primero, completar estas frases, 'los inmigrantes son.., las mujeres son..., los hombres son..., los políticos son..., las que votaron a la derecha son..., las que lo hicieron a la izquierda son..., las y los canarios somos...'. El segundo ejercicio sería pedirle a varias personas que te definan y una vez que lo hagan preguntarte: ¿Soy así tal como me ven?

Esto de encasillar va en las dos direcciones, lo solemos hacer con otros pero no nos gusta nada que nos lo hagan a nosotros. Ser reducido a un solo atributo, y de por vida, puede hacer que nos sintamos incomprendidos y desvalorizados, causándonos incluso problemas de autoestima, depresión o ansiedad. No solo afecta a nivel individual, sino que también tiene consecuencias sociales significativas, cuando clasificamos a las personas en grupos cerrados y les otorgamos determinadas características, estamos siendo muy injustos ya que creamos barreras entre las personas, dificultando la convivencia dentro de la comunidad y perpetuando la discriminación de algunas personas o colectivos.

La vida humana más que definirla como un conjunto de etiquetas que nos separan y limitan, lo haría como un maravilloso y complejo mosaico, donde cada pieza representa a una persona, y cada fragmento, con sus colores y formas únicas, contribuye a la belleza y la integridad de un conjunto donde el amor lo impregna todo. La diversidad de las personas no es solo una característica superficial, sino una riqueza profunda que define y enriquece nuestras sociedades. Aceptar y celebrar la diversidad es esencial para el progreso humano, ya que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar nuestras propias creencias y a crecer como individuos y como sociedad. Nos enseña la importancia de la empatía y la compasión, y nos recuerda que cada persona tiene algo valioso que ofrecer. El mosaico de la vida es una obra maestra en constante evolución, compuesta por la infinita diversidad de las personas. Cada individuo, con sus características únicas, contribuye a la riqueza y la belleza de nuestra existencia compartida. Reconocer y valorar esta diversidad, permite construir un mundo más inclusivo, equitativo y armonioso, donde cada persona pueda sentirse apreciada y respetada. La diversidad es lo que nos hace verdaderamente humanos.

La diversidad cultural, por ejemplo, aporta sus propios lenguajes, tradiciones, valores y modos de vida. Esta variedad no solo nos enriquece con nuevas perspectivas y conocimientos, sino que también nos enseña la importancia del respeto y la tolerancia. Reconocer y aceptar las diferentes identidades y orientaciones sexuales es fundamental para construir sociedades inclusivas y justas. Las personas deben tener la libertad de ser quienes son sin temor a la discriminación o la violencia. Esta aceptación no solo beneficia a las personas LGBTQ+, sino que también fortalece la cohesión social al promover la igualdad y el respeto mutuo. La participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social y laboral no solo es un derecho humano, sino que también aporta una riqueza de perspectivas y habilidades. Al valorar y apoyar a las personas con discapacidad, las sociedades se vuelven más innovadoras y resilientes.

Como dijo Martin Luther King Jr., «puede que todos hayamos llegado en diferentes barcos, pero ahora estamos en el mismo barco». La vida dura demasiado poco, estamos de paso por este mundo, a veces se nos olvida, y este es un mundo lleno de colores, aprendamos a ver la belleza en cada matiz y a encontrar la armonía. Cada persona aporta una pieza única al mosaico de la vida, la magia de la convivencia, la verdadera convivencia, se logra cuando dejamos de ver nuestras diferencias como barreras y las reconocemos como puentes hacia un mundo mejor. ¿Te lo imaginas?