Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
Ojalá te sirva

Cuando el discurso se aleja de la ciudad

Si la alcaldesa cambia el enfoque, nos tendrá a su lado. Si reconoce las dificultades, tendrá el apoyo de mucha más gente de la que imagina. Y si se acerca a la realidad con humildad y escucha, todos ganamos

Miguel Ángel Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

La alcaldesa volvió a repetir hace unos días que «Las Palmas de Gran Canaria está de moda, es un referente.» Ojalá fuera así. De verdad. ... Ojalá tuviéramos una ciudad que pudiera presumir de eso. Pero basta caminar por muchos barrios, hablar con la gente y mirar los informes oficiales para ver que ese mensaje no encaja con la realidad cotidiana de miles de personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  4. 4 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo
  7. 7 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  8. 8 Más de 9.000 autónomos 'estallan' en Canarias y toman la calle para exigir «una situación más justa»
  9. 9 Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella
  10. 10 La Aemet avisa de posibles chubascos este domingo en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuando el discurso se aleja de la ciudad