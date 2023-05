El método Corleone

Para que nos sirva de guía, esta semana que tenemos que decidir a quien delegar nuestra confianza en las urnas, propongo que nos vayamos al cine. Les aseguro que es una buena película, dicen que una de las que está en el pelotón de cabeza de la Historia del Cine, junto a varias docenas más, pero sin duda una obra maestra. Se trata de El Padrino, en su primera entrega (tiene tres), y es del año 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, que entonces tenía 33 años, como el Jesucristo evangélico, basada en un bet-seller no muy redondo de Mario Puzo. Esta es una película que parece sacada de un resumen de todos los libros sagrado para entender el comportamiento humano, y, aunque los entendidos dicen que El Padrino II es la mejor de la trilogía (seguramente es así por sus virtudes cinematográficas), yo sigo fascinado por la primera, no por la trama ni las peripecias, sino por cómo entra con bisturí maestro en la condición humana.

Para no convertir estas notas en un monográfico sobre la gran obra de Coppola, voy al asunto que quiero señalar para que pensemos en qué papeletas vamos a depositar el domingo en las urnas. Si no han visto la película, la primera recomendación es que la vean con urgencia. Y para que sigan el hilo les pongo en antecedentes, pues se ha abierto una guerra entre los Corleone y la familia Barzini, su rival por el control de la ciudad. Ya hay muertos notables sobre la mesa y después de varias peripecias Michael Corleone (Al Pacino) se convierte en el jefe de la familia porque su padre, Don Vito (Marlon Brando) no se ha restablecido de un atentado, y su hermano Santino, el heredero natural, es asesinado. Así que, por carambola, Michael se convierte en el nuevo Padrino.

La guerra se recrudece, pero sospechan que hay un traidor en la familia, que está pasando informaciones al adversario. También empieza a correr el rumor de que Barzini se plantea una reunión para acabar con una carnicería que está perjudicando el negocio de todas las familias. En una conversación de Michael con Don Vito, que ahora es un sabio consejero, este le dice al oído: «Escúchame bien, hijo, el que te proponga la reunión con Barzini es el traidor. No lo olvides, van a eliminarte». El viejo Don Vito acierta; poco después, el que creían fiel Salvatore Tessio propone la comentada reunión, y de este modo enseña sus cartas. Supondrán que no fue premiado con entradas para el Estadio de Gran Canaria.

Pues afilemos el oído porque los candidatos a canonjías el próximo domingo se delatarán sin saberlo. Basta comparar las palabras con los hechos, y aunque sin duda hay mucha gente honesta que se mueve por principios y valores, siempre hay alguien que se cuela y se aprovecha del cargo que le entregaron los electores. Y ese garbanzo negro es quien lo fastidia todo, porque generalmente suelen escalar niveles a punta de espada silenciosa, como en el Imperio Romano. Ya cantaba Alfredo Zitarrosa que un traidor puede con mil valientes. En tantos años de democracia, y viendo que son escasas las novedades de quienes se postulan, habrá que fijarse bien haciéndonos preguntas básicas.

Se me ocurren algunas, pero seguramente, en casos particulares de municipios, quienes mejor conocen al pastor son las cabras, y no al revés. Fijémonos en pasados pastores y comparemos con sus propuestas. No sé si son descuidados o si piensan que somos tontos. No es raro que alguien proponga gastarse una cantidad concreta para realizar un proyecto anunciado; tampoco es raro que, si tiramos de lápiz, veremos una de estas tres cosas: que se puede hacer con voluntad política, que es inviable por incapacidad del candidato o

porque su elevadísimo coste está fuera del alcance del presupuesto al que quiera colgársele, o que puede incluso que proponga algo que ya está hecho, o que lo propuso en otra ocasión y al día siguiente de las elecciones perdió el papel en el que lo anotó. Vista la respuesta, el voto está claro.

Si seguimos el método Corleone, tenemos muchas posibilidades de acertar. Hay un detallito que hay que tener presente. Muchas de las supuestas hazañas que se han hecho en los últimos años han corrido a cargo de fuerzas exteriores como la UE o el BCE, amparados en la pandemia, en la guerra y en la inflación. Pero ya eso se acabó, y no crean que si han declarado el final de la pandemia es por expresar su alegría; es para decirnos que el dinero fácil acabará el 1 de enero de 2024, pero con buenas palabras, de modo que, si alguien invoca esas fuerzas para futuros proyectos, ese es el señalado, como le diría Don Vito a su hijo Michael Corleone. Como ven, a menudo el cine es muy instructivo, así que, quienes tengan más de 65 años aprovéchense, que lo abaratan a 2 euros dos días a la semana. Y entérense bien a quien beneficia o perjudica la abstención, el voto en blanco o el voto nulo. No es lo mismo. Un día de estos repasaré El Padrino, por si se me entero de algo más.