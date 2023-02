Mediar para llegar a mayo

Si usted repasa la actualidad informativa tiene varias opciones: o se echa las manos a la cabeza, o se echa a llorar o alza la voz hasta desgañitarse. Mayo se acerca y los políticos están pendientes de los comicios electorales, ya que el futuro de muchos depende de esto y ya se sabe que bajar al ruedo suele ser duro. Mientras el caso Mediador sacude la vida de los socialistas y el resto de partidos se frota las manos, lo que sí deben hacer nuestros políticos es mediar para solventar la infinidad de problemas que al ciudadano se le acumulan a diario. La cesta de la compra sigue subiendo, las hipotecas continúan asfixiando, la luz no para de incrementar su precio, suben los alquileres, el combustible, etc, etc, etc.

Y mientras esto continúa en ascenso y sin ningún alivio, muchos colectivos aprovechan la cercanía electoral para presionar e intentar lograr una mejora en sus condiciones de trabajo, algo que también influye en el día a día de miles de personas, como se está comprobando con las huelgas del transporte o la de los letrados.

Pasan los años, pero cuando se aproxima el paso por las urnas el alboroto es generalizado. Cada uno piensa en lo suyo e intenta machacar al contrario para sacar rédito, pero los ciudadanos están fuera de esas luchas y lo que desean es encontrar soluciones a sus problemas.

El caso Mediador provoca sonrojo, vómito y hastío, pero en estos tiempos que corren más de uno debe tener cuidado con sus actos y acciones porque las arenas se encuentran movedizas. Algunos políticos son conscientes que pasarán de la mirada mediática al olvido y en estos meses algún paso en falso puede tener consecuencias para su partido.

Ahora es época de estar quietos, de no liarla. La calle se desangra con lo anteriormente expuesto, ya que llegar a fin de mes se está convirtiendo en una lucha titánica, pero muchos políticos que por tener un cargo se creen el centro del mundo no pueden confundir la velocidad con el tocino, porque el hartazgo es generalizado.

Favores, invitaciones, fines de semana de asueto a costa de algún evento o fiestas con cargos al dinero público son ejemplos a erradicar, que estos días provocan un enorme malestar estomacal.

El caso Mediador ha vuelto a darle un golpe duro a la política, en unos tiempos en los que la ciudadanía reclama apoyo y sosiego. Tener coche oficial y estar rodeado de flashes como si fuese una estrella de Hollywood no es ningún prototipo a seguir. Llegan curvas, así que agárrense los machos.