Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025

El sexo de Brigitte

¿Qué le importa un informe pericial a una bloguera si no cree en la Ciencia?

Marta San Miguel

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:56

Todo comenzó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y por tanto es transexual. Candace Owens se ... dedica desde 2017 a emitir videos en los que cuenta cómo la primera dama francesa es en realidad un hombre que se ha cambiado de sexo; tiene casi cinco millones de seguidores en su canal de Youtube, casi siete millones en X (Twitter), así que esta audiencia masiva es la que consume sus vídeos titulados 'Becoming Brigitte' (Convertirse en Brigitte). Owens, ultraconservadora, trumpista, antivacunas, y anti todo lo que huela al Partido Demócrata, mantiene convencida su postura desde hace años, y lejos de sembrar la duda, lo que siembra es convencimiento. Así que los Macron han movido ficha, según ha dicho en la BBC el abogado de la pareja, pero lo han hecho traspasando una frontera muy peligrosa. No solo han presentado una demanda por difamación ante un tribunal de EE UU, sino que Brigitte Macron se va a someter a pruebas para demostrar científicamente que ella no nació varón, que todo es un bulo, y van a aportar al tribunal un testimonio pericial.

Espacios grises

