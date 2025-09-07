Un paso firme hacia la movilidad del futuro en Canarias

La movilidad es uno de los grandes retos de Canarias, como en todos los territorios insulares. Durante décadas, la ciudadanía ha tenido que enfrentarse a ... carreteras saturadas, congestión de tráfico y una dependencia casi absoluta del vehículo privado. Este modelo, heredado de épocas en las que el crecimiento urbano se pensó más para los coches que para las personas, ya no responde a las necesidades de un Archipiélago que busca ser más sostenible, competitivo y justo. La forma en que nos movemos condiciona directamente la calidad de vida, la cohesión social y la competitividad económica de nuestras islas, por lo que plantear soluciones integrales y coordinadas es una prioridad ineludible.

Es importante subrayar que ningún proyecto individual puede, por sí solo, resolver todos los desafíos de movilidad que enfrentamos. Sin embargo, cada iniciativa representa un avance significativo. Por ello, desde el Gobierno de Canarias hemos puesto en marcha una estrategia que, con un enfoque integral, busca transformar la movilidad en todo el Archipiélago de manera coordinada y sostenible.

Dentro de esta estrategia, trabajamos en una batería de medidas complementarias que incluyen, entre otras: el desarrollo de carriles Bus-VAO para que las guaguas puedan circular sin verse atrapadas en los atascos; la promoción del transporte público gratuito y del Bono Residente; proyectos piloto de transporte a la demanda en zonas rurales; impulso al transporte escolar; fomento del uso de la bicicleta y la movilidad eléctrica, y apoyo a los municipios con planes de movilidad sostenible, entre otros. Cada iniciativa suma y, combinadas, nos acercan a un sistema de transporte más moderno, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Toda esta batería de iniciativas está diseñada para liberar progresivamente nuestras principales vías, mejorar la eficiencia del transporte y reducir la dependencia del coche privado. Ninguna de estas medidas puede abandonarse, porque todas son necesarias y se refuerzan entre sí: unas alimentan a las otras y, juntas, conforman un sistema de movilidad coherente y sostenible para Canarias.

El hito que hemos cumplido esta semana ha sido el de la firma de los protocolos que garantizan la financiación y el desarrollo de los trenes en Gran Canaria y Tenerife, marcando un antes y un después en la historia de nuestro transporte.

No se trata solo de nuevas infraestructuras. El tren simboliza un cambio de paradigma, una apuesta decidida por un modelo de movilidad diferente, más eficiente y alineado con los objetivos de sostenibilidad que nos marcan Europa y la propia sociedad canaria. El transporte público no es un complemento, es la base de un sistema de movilidad moderno.

Y en Canarias, tras muchos años de debate, hoy podemos decir que ese cambio está en marcha.

Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad hemos trabajado intensamente para que este acuerdo sea posible. La coordinación entre administraciones nunca es sencilla, pero en este caso hemos demostrado que, cuando hay voluntad y visión compartida, se pueden lograr consensos históricos. El Gobierno de Canarias, el Estado y los cabildos insulares hemos firmado una hoja de ruta que no solo asegura el futuro de los proyectos ferroviarios, sino que también consolida un compromiso público y político en torno a la movilidad del Archipiélago.

Quiero reconocer en este punto el papel fundamental del consejero de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y de la directora insular de Movilidad de Tenerife, Eulalia García. Ambos han empujado estos proyectos con determinación, entendiendo que la movilidad no puede seguir resolviéndose con parches temporales ni con más kilómetros de asfalto. El tren en Gran Canaria y el tren del sur de Tenerife son soluciones estructurales que transformarán la manera en la que nos desplazamos, reducirán emisiones contaminantes y mejorarán la calidad de vida de miles de personas.

El proyecto de Gran Canaria permitirá conectar la capital con Telde, el aeropuerto, sureste y el sur turístico, integrando nodos esenciales de la vida económica y social de la isla. Por su parte, el tren de Tenerife, en su primera fase, unirá San Isidro con Adeje en apenas 13 minutos, reduciendo de forma drástica los tiempos de desplazamiento y aliviando la presión de una de las carreteras más congestionadas de Canarias, la TF-1. Estas infraestructuras no solo mejorarán la movilidad: también serán motores de empleo, innovación y competitividad para nuestras islas.

Sin embargo, sería un error pensar que todo se limita a los trenes. Estos proyectos son, sin duda, las piezas más visibles, pero forman parte de una estrategia mucho más amplia y coherente, que hemos denominado estrategia 360. Se trata de cambiar de raíz la forma en la que entendemos la movilidad en Canarias. Apostar por el transporte público como primera opción, defender su gratuidad como una política de igualdad y cohesión social, apoyar a los municipios con sus Planes de Movilidad Sostenible y acompañar a los cabildos con herramientas que faciliten una transición hacia sistemas más limpios y eficientes.

La gratuidad del transporte público, que hoy disfrutan miles de canarios y canarias, es uno de los hitos más importantes de esta estrategia. Supone un alivio directo para la economía de las familias y, al mismo tiempo, un incentivo real para que la ciudadanía deje el coche en casa y opte por la guagua, el tranvía o el taxi. Lo mismo ocurre con el impulso al uso de la bicicleta, la promoción de vehículos eléctricos e híbridos con incentivos fiscales o el apoyo a los ayuntamientos para planificar ciudades más caminables y menos dependientes del tráfico motorizado.

Esta visión no nace de la nada. Hace justo siete años, fue este mismo equipo el que puso en marcha el Bono Residente Canario, una medida pionera que redujo los costes del transporte público terrestre en todas las islas. Aquel bono, que hoy celebramos en su aniversario, no solo supuso un ahorro para miles de usuarios; también marcó un punto de inflexión en la manera de concebir el transporte público: dejó de ser una opción secundaria y empezó a ser percibido como una alternativa real al coche privado. Ese espíritu, que en su momento guió a quienes impulsamos el bono, es el mismo que hoy nos lleva a dar pasos mucho más ambiciosos.

Soy consciente de que los retos son enormes. Canarias arrastra una situación complicada en materia de movilidad: carreteras saturadas, planificación urbana dispersa, dependencia del turismo y limitaciones territoriales. Pero, precisamente por eso, debemos atrevernos a dar pasos valientes. El tren en Gran Canaria y en Tenerife es uno de esos pasos, pero no el único. La verdadera transformación llegará cuando la ciudadanía perciba que el transporte público no solo es más barato, sino también más rápido, más cómodo y más fiable.

Nuestro compromiso es trabajar para que así sea. Y para lograrlo, necesitamos que todas las instituciones, independientemente de su color político, sigamos remando en la misma dirección. Porque la movilidad no entiende de fronteras administrativas: es un derecho de la ciudadanía y una necesidad para el futuro de Canarias.

Hoy puedo decir con orgullo que el Archipiélago está avanzando en la dirección correcta. Lo hacemos desde la convicción de que la movilidad es clave para la cohesión social, para la sostenibilidad ambiental y para la competitividad económica. Lo hacemos porque creemos en una Canarias más verde, más conectada y con más oportunidades.

No es un camino fácil ni rápido. Pero cada decisión que tomamos en favor del transporte público, cada inversión que destinamos a infraestructuras sostenibles, cada plan que apoyamos en municipios y cabildos, nos acerca a ese futuro que queremos dejar a las próximas generaciones.

La firma de los protocolos de los trenes es un hito, sí, pero también un punto de partida. El verdadero éxito será ver cómo la ciudadanía hace suyo este cambio y cómo, dentro de unos años, podemos mirar atrás y comprobar que supimos estar a la altura del reto. Ese es el compromiso que asumo como directora general y el que compartimos desde el Gobierno de Canarias: trabajar con rigor, con visión y con diálogo para construir un Archipiélago mejor.

Canarias se mueve hacia el futuro, y lo hace en tren, en guagua, en bicicleta, en taxi, en tranvía… Lo hace de la mano de todos y todas. Y lo hace convencida de que la movilidad sostenible no es una opción: es la única forma de garantizar un futuro de prosperidad para nuestra tierra.