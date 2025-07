Canarias necesita más voces en Madrid

Vivimos tiempos convulsos en la política española. Cada día conocemos nuevos casos que acaban con la confianza ciudadana: escándalos de corrupción, enfrentamientos partidistas y decisiones ... alejadas de las verdaderas necesidades de la población. Todo ello contribuye a una creciente desafección y hace que muchos pierdan la fe en la política como herramienta para mejorar la vida de la gente.

Esta situación de crispación, polarización y ruido constante ha desplazado del centro del debate público los problemas reales que afectan a la ciudadanía. Y, en ese contexto, los territorios como Canarias quedan aún más relegados. La falta de atención a nuestra realidad genera frustración, especialmente cuando comprobamos que nuestras demandas siguen sin ser escuchadas.

Desde Coalición Canaria lo tenemos claro: no queremos contribuir a ese ruido. Queremos aportar certezas, propuestas concretas y soluciones reales. Por eso, hoy más que nunca, reafirmamos algo que llevamos décadas defendiendo: Canarias necesita una voz fuerte, firme y constante en Madrid.

Nuestra diputada, Cristina Valido, ya está librando esa batalla en el Congreso de los Diputados. Con compromiso y valentía ha conseguido visibilizar las demandas de nuestra tierra, defender el interés general de las islas y poner sobre la mesa los temas que otros prefieren ignorar. Pero una sola voz no basta.

Cuando el Estado toma decisiones que afectan directamente a Canarias sin escucharnos, o peor aún, ignorándonos, queda claro que necesitamos más representación canaria en Madrid, más fuerza política que defienda nuestras singularidades, nuestra realidad insular y nuestros derechos. No se trata de opiniones, sino de hechos.

Basta con ver la respuesta del Gobierno de España ante la crisis migratoria que afecta a menores no acompañados. Tras dos autos del Tribunal Supremo instando a su distribución solidaria en el resto del territorio nacional, el Gobierno de España ha seguido dilatando el proceso. La única medida planteada ha sido reubicarlos en el centro Canarias 50, es decir, mantenerlos en las islas. Y parece que al final del verano analizarán cómo empezar con las derivaciones. Estamos prácticamente solos ante una realidad compleja, mientras el Estado incumple sus obligaciones.

A esto se suma el reciente anuncio de la subida generalizada de las tasas aéreas, una medida que impactará directamente en la conectividad de nuestro archipiélago. En un territorio en el que cada euro que se encarece volar, hace que se penalicen derechos fundamentales como la movilidad, la formación o el acceso a oportunidades.

Mientras se habla de facilitar la movilidad juvenil, el programa estatal 'Verano Joven' vuelve a dejar fuera a los jóvenes canarios, sin contemplar las dificultades derivadas de vivir en un territorio alejado y fragmentado.

Y la lista sigue: la paralización del Estado para actualizar los costes del transporte de mercancías en Canarias sigue encareciendo productos básicos y afectando al bolsillo de miles de familias, mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado.

Cuando Canarias no está bien representada, Canarias pierde.

Pero también hay motivos para la esperanza. Frente al ruido, aquí seguimos trabajando por el consenso y el interés general. Esta misma semana, el Parlamento de Canarias ha aprobado el Proyecto de Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Se trata de la modificación más importante de la última década, consensuada entre todos los grupos parlamentarios y con el respaldo del propio sector del transporte.

Hay que agradecer profundamente el esfuerzo colectivo: al sector, a los grupos políticos, gobiernen o no, y a todas las personas que han trabajado para que esta ley vea la luz. En un momento de crispación y absoluta falta de diálogo en el Congreso de los Diputados, el modo canario de hacer política demuestra que otra forma de gobernar es posible, basada en el debate constructivo, el respeto y el acuerdo.

Esta reivindicación no es solo política, es una cuestión de justicia. Se trata de que se respete nuestro fuero, de que se comprenda y defienda nuestra condición de territorio ultraperiférico, de que se gobierne también para el pueblo canario.

En definitiva, España no puede seguir legislando como si Canarias no existiera. Y para cambiarlo, necesitamos más fuerza, más voz y más presencia canaria en Madrid. Una voz libre, sin ataduras, que defienda lo que somos y lo que merecemos. Coalición Canaria es el único partido que no tiene que rendir cuentas a ningún líder nacional, que desconoce la realidad de nuestras islas, de nuestra gente, de nuestras costas, cultura y singularidades.

Porque solo desde aquí, desde el conocimiento profundo de lo que somos, se puede defender con firmeza lo que necesitamos.