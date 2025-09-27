Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
Tribuna libre

Por el respeto y el decoro del PP en el Senado

Espero un acto de dignidad política por parte de la senadora o del presidente de la Cámara al inicio del próximo pleno del Senado, que se celebrará el día 30 de septiembre, para poner un punto y aparte y abrir un camino de entendimiento

Manuel Fajardo

Senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

La intención de quienes aprobamos el Código de Conducta de las Cortes Generales el 1 de octubre del 2020, por cierto, desconocido para senadores del ... PP con altas responsabilidades, viene expresada desde su preámbulo cuando explicitábamos que la ratio decidendi de esa regulación era garantizar que la ejemplaridad y transparencia constituyeran los principios básicos de conducta de los parlamentarios y parlamentarias. Lógico, ya que, como representantes de nuestro pueblo, debíamos responder con nuestro comportamiento a los más exigentes imperativos éticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  5. 5 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  6. 6 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  7. 7 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  8. 8 La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Por el respeto y el decoro del PP en el Senado

Por el respeto y el decoro del PP en el Senado