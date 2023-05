Desde el punto de vista de la antropología, a lo largo de la historia, los rituales han ofrecido a la humanidad lo que hoy llamaríamos «una hoja de ruta». El paso de la niñez a la pubertad, el paso de esta a la adultez o cruzar la línea de la no existencia al nacimiento o de la vida a la muerte son, sin duda, los más cruciales. Pero también están las bodas, bautizos y celebraciones condicionadas por las estaciones, que nos han ido siendo de utilidad para ubicarnos en la sociedad y en el tiempo.

Si aplicáramos un esquema minimalista, todo rito de paso sería igual que cualquier otro y ninguno nos llamaría más la atención salvo por la emoción que cada cual podría sentir según el papel que le tocara jugar. Es decir, no es lo mismo ser la novia en una boda que el camarero que sirve la mesa en la celebración, aunque ambos sepan que forman parte del ritual.

La cuestión curiosa es saber por qué tienen tanto éxito las retransmisiones televisivas de rituales que ni nos van ni nos vienen, sin que nos demos cuenta de que, en realidad, esta vez sí, nos están adoctrinando. Ayer pasó con la coronación de Carlos III. Sin duda puede verse como un gran espectáculo, no en vano ha costado millones de libras montar tremenda pompa y circunstancia. Pero la retransmisión va más allá. Está el «ungido», el misterio, la justificación de que un señor (y señora) es mejor que todos los demás y merece ese gasto superfluo de dinero que los ingleses no destinan, pongamos por caso, a paliar la pobreza infantil. Yquizás sea eso lo importante y lo que el ritual quiere instaurar en nuestras cabezas: que ante lo rutilante, mágico y trascendental no hay pobre que se le resista. Y de eso todos hemos tenido un ejemplo esta misma semana en Gran Canaria sin necesidad de viajar al Reino Unido.