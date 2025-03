La pataleta del PP

Hace ya más de una década que se da por muerto el bipartidismo. Sin embargo, hay quien hoy se empeña en volver a ese pasado ... monocorde en el que solo existía la derecha conservadora representada por el PP y el centro progresista del PSOE.

España es tan diversa que molesta. Y se entiende que importune a quienes prefieren lo conocido, estable y tranquilo que puede llegar a ser un gobierno de tecnócratas sin arte ni parte en esto de la política.

Pero resulta que la ciudadanía elige una y otra vez a formaciones de toda índole con la volatilidad habitual, lo que convierte al Congreso en una especie de torre de Babel donde es difícil ponerse de acuerdo. Con todo, esa es la tarea. Negociar, hablar, discutir y acercarse a algo que podemos llamar consenso sobre unos mínimos en los que puede coincidir esa ciudadanía tan plural.

Lo que sorprende es que un partido que se llama «de Estado», un partido con vocación de gobernar España, cambie su voto por una pataleta de barra de bar impropia del Parlamento. Y me refiero a lo que ha hecho el PP tumbando la Agencia Estatal de Salud Pública.

Tras mucho tiempo de trabajo y acuerdos, en las diferentes comisiones, el PP cambió de repente su voto porque no le aceptaron cambiar el orden del pleno. Es decir, votaron en contra no de la Agencia, aunque fue lo que tumbaron, votaron en contra como quien cierra la puerta de una patada en un ataque de ira porque no ha conseguido algo que pretendía.

Continuar quejándose por la pluralidad, los gobiernos «Frankenstein» o la «debilidad» de los gobiernos de coalición es una estupidez porque raro sería que volviéramos a ver un partido con una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Pero mientras van tomando conciencia de ello tendremos que seguir soportando estas rabietas vergonzosas con las que solo consiguen ponerse evidencia.