Un parque temático

Si no se sale les presupuesto aprobado, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria nos habrá costado 6,5 millones de euros. Pero, como para la ciudadanía común esas cifras son difíciles de visualizar, quizás se entienda mejor así:, durante 25 días, que es lo que duran las carnestolendas, nos gastaremos 10.833 euros cada hora, o lo que es lo mismo, 260.000 euros al día.

No está mal este ejercicio de «homenaje» a la fiesta para una ciudad con las carencias que tiene la nuestra. Seguramente servirá para «olvidar» que El Confital, ese «paisaje natural», lleva años cerrado por las aguas fecales, que la joya de la corona, Las Canteras, se parece cada vez más a una macroterraza cutre que a una playa urbana o que la gentrificación ha sustituido a aquello del 'qué bueno es vivir aquí'.

Uno de los problemas de tanta fiesta, que no el único, es que se puede confundir lo urgente con lo accesorio. Es o que debe haber pasado con los albergues municipales. El ilustre Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le debe 600.000 euros a la empresa a la que externalizó la pobreza más sangrante, la del sinhogarismo. Hace diecisiete meses que no le paga. Ahora dice que abonará la cuenta «antes del verano». Eso, después de carnavales, no vaya a ser que se nos amargue el mogollón y terminemos viendo que, una vez que se desmonta el escenario, la primera idea que nos viene a la cabeza es salir corriendo de este rancio parque temático al que, por pura inercia, seguimos llamando «ciudad».