La denominación no vejatoria forma parte del los derechos más básicos de los seres humanos, y contribuye a su reconocimiento social como seres valiosos. ... Por eso son importantes las palabras que nos definen y por eso también es fundamental respetar el cómo queremos ser llamados.

Esta semana, el Gobierno de Javier Milei ha tenido que dar marcha atrás a un dislate de proporciones descomunales, rectificando un decreto en el que utilizaba términos vejatorios para definir a las personas con discapacidad. «Idiota», «imbécil» o «débil mental profundo» son algunos de los términos que pretendía recuperar para definir los distintos grados de discapacidad para optar a algún tipo de ayuda o pensión. Para la liga neoliberal, cualquier persona que no cumpla los estándares que le vienen bien al mercado es una anomalía. Y lo son, y no necesariamente por este orden y ni agotando todas las posibilidades, las mujeres que no se pliegan al papel tradicional de la esposa y madre inspirada en mitos religiosos. Lo son las personas LGTBI que no ocultan su identidad sexual o las personas migrantes y racializadas que no son más que mano de obra barata a la que se le escatiman derechos laborales. Y también las personas con discapacidad, muchas de ellas imposibilitadas de aportar a la maquinaria mercantil, porque son ellas las que requieren apoyos.

Pero cualquiera, incluido el hombre, blanco y creyente, puede caer en esta tipología a la que ahora se acusa de 'woke'. Basta con que la naturaleza se cruce en tu camino para que un ejecutivo de éxito pase a ser un paciente oncológico que engrosa la lista de espera de la sanidad pública.

La solidaridad, que supongo que también se enmarcará en la ideología woke, es piedra angular de una sociedad, como recuerda el caso de Benjamina, una niña con discapacidad asistida por el grupo que vivía en Atapuerca hace 530.000 años y que logró sobrevivir casi hasta su adolescencia gracias a estos cuidados.

Es probable que si hubieran contado con la palabra «imbécil» en Atapuerca, la hubieran dejado apartada porque no era una de ellos. Sin embargo, Benjamina fue una niña que necesitaba ayuda y se la dieron. Cuánto les queda aún a muchos para alcanzar al menos ese nivel.