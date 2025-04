Una huelga que no moleste

Por las reacciones y comentarios que han surgido en torno a la huelga en el sector turístico en Canarias —y más concretamente en la provincia ... de Santa Cruz de Tenerife, ya que en la de Las Palmas fue desconvocada—, podría decirse que una parte de la ciudadanía no entiende ese derecho fundamental que asiste a los y las trabajadoras.

Hace ya muchos años, en una manifestación en la capital grancanaria, en la Avenida Marítima, la policía cargó contra los manifestantes. Aquel acto fue aplaudido por quienes defendían el supuesto «derecho a transitar» por la autovía.

Claro que cualquier huelga o manifestación afecta a la vida cotidiana, incluso de quienes no tienen relación directa con el sector convocante. Pero eso no debería impedir comprender que, si una huelga no incomoda, si una manifestación no interrumpe la rutina —como, por ejemplo, el tráfico—, su objetivo pierde sentido.

Ir a la huelga es el último recurso, tanto para los sindicatos como para la clase trabajadora. Hacerlo implica dejar de cobrar. Así estuvieron durante semanas las trabajadoras y trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia o del Metropolitano tinerfeño. Sin una caja de resistencia, es muy difícil sostener un paro. Pero también lo es pedirle a alguien que cobra un sueldo raquítico —como es habitual en Canarias— que renuncie a uno o dos días de salario.

Y conviene recordar que no son los sindicatos quienes convocan una huelga por sí solos. Necesitan que una asamblea la apruebe. Y también es en asamblea donde se aceptan o rechazan los acuerdos que eventualmente se puedan alcanzar con la patronal para ponerle fin.

Por su parte, el Gobierno, atrapado entre aparentar preocupación por la clase trabajadora y demostrar respaldo al sector empresarial —ese del que habla Clavijo cuando menciona el «reparto de la riqueza»—, decidió que el turismo es un «servicio esencial» que se pone incluso por encima de un derecho fundamental. Tampoco es que sorprenda.