Por fin, la pobreza

El décimo aniversario de la revista Forbes en España, una publicación centrada en el mundo de los negocios, la tecnología y el liderazgo empresarial, y muy conocida por sus famosas listas de los más ricos, contó esta semana con la presencia del presidente canario, Ángel Víctor Torres. El jefe del Ejecutivo, dentro de nada en funciones, desveló sus planes para la próxima legislatura si vuelve a sentarse en la silla presidencial: «redistribuir mucho mejor la riqueza».

Cierto es que, en estos cuatro años, el Gobierno canario ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos, algunos 'naturales', como los incendios, la covid-19, la erupción en La Palma, y otros fruto del mercado, como la quiebra de la empresa Thomas Cook. Pero nada se hizo para que, como el propio Torres reconoció, Canarias haya seguido «a la cabeza en pobreza severa o dependencia».

La pregunta, sin embargo, es qué va a redistribuir si se sigue apostando por la «industria turística» y su tradicional empleo precario. Alguien gana mucho, pero el resto malvive. Si se sigue publicitando que este es un lugar en el que se cobran menos impuestos. La consecuencia, la gente no puede pagar el alquiler que se pide o ni siquiera puede aceptar un trabajo porque no le da para pagar la vivienda -docentes en islas no capitalinas, trabajadores de hostelería…- . Un lugar en el que como decía Cáritas esta semana, las empleadas de hogar no tienen contratos y fían su futuro a la pensión no contributiva, la más extendida en Canarias.

En las islas podemos viajar con el 75% de subvención, tenemos festivales para dar y regalar, tenemos hoteles, viviendas vacacionales y centros comerciales por encima de nuestras posibilidades, pero no hay funcionarios en la Seguridad Social, no hay suficiente personal en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en la Sanidad. La educación de 0 a 3 se extiende al golpito y el ingreso mínimo vital llega a cuenta gotas. Y, para agravar las cosas, tenemos un partido socialista canario, con casi cincuenta años de existencia, que aún no ha entendido que redistribuir la riqueza no es un objetivo cualquiera, sino que, para la izquierda, es el principio que ha de alumbrar todas y cada una de las decisiones, por nimia que esta sea.