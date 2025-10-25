Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis Nantón Díaz

Luis Nantón Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:12

Lepanto es mucho más que una impresionante batalla. Este épico enfrentamiento naval librado el 07 de octubre de 1571, es uno de esos momentos decisivos ... que alteran el curso de la historia. Este próximo martes 28 de octubre (19.30 horas), en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, podremos disfrutar, en vivo y en directo, la presentación del último libro del profesor Marcelo Gullo: 'Lepanto, cuando España salvó a Europa' organizado por el Círculo Hispanista de Canarias.

