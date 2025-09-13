Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imparable realidad

En la vieja Europa, en las tres economías más importantes de la eurozona; Francia, Reino Unido y Alemania, millones de ciudadanos demuestran su hartazgo y desilusión por los partidos políticos de siempre

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:13

El relato es bonito, entretenido, incluso esperanzador. Pero un relato es una creación, una deformación de la realidad, la mayoría de las veces… un simple ... cuento. Frente al relato tenemos tres enérgicas herramientas, al alcance de cualquiera. Primero estar en la calle, un baño de realidad basado en la propia experiencia. Segundo, un poquito de espíritu crítico. Y tercero, y último, el sentido común. Todos ellos presentes en cualquiera que quiera sentirse vivo y consciente.

