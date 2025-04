El Papa Francisco ha liderado la Iglesia Católica durante 12 años y 39 días. Su lema 'Miserando atque Eligendo', determinó plenamente su mandato. De esta ... homilía de Beda el Venerable se desprende la sincera devoción de Francisco por los publicanos; y los publicanos se han volcado en unánimes panegíricos sobre su figura. Queda evidente que, con sus luces y sus sombras, era un hijo de su tiempo.

El mundo moderno está alejado de cualquier tensión espiritual, de todo lo que es trascendente o sagrado. Esta imposibilidad para comprender lo metafísico, nos aleja de lo religioso, incluso de lo ético. Sólo aspiramos a entender a la Iglesia como construcción política y a su sumo Pontífice como otro lider más, no como un puente de unión con lo sagrado. Bergoglio ha disfrutado de una enorme popularidad entre los no católicos, y mucho más, entre los más firmes detractores de la Iglesia. En contraposición, entre la comunidad católica, los apoyos no fueron tan uniformes. Esta sería una perspectiva política, justo la que no nos interesa, dado que la que tiene que primar es la teológica porque ésto es un pontificado. En este ecosistema, las personas consecuentes, las que viven acordes con su visión del mundo, ya no están de moda. Los fieles inquebrantables que viven y disfrutan de su Fe, suelen ser percibidos con recelo. Una vez más, recurriendo a la política, parece que los que profesan creencias o lealtades arraigadas son reaccionarios o incluso extremistas.

Desde el Concilio Vaticano II, otro fruto de su época, humanizaron tanto la cosa, que las iglesias se fueron vaciando. El cristianismo debe ser amplio, holgado, elástico, no conflictivo y sin extremismos; por eso normalizamos que se denoste nuestra cultura o se dinamiten nuestros símbolos. Asistimos atónitos a la Conferencia Episcopal potenciando la inmigración ilegal masiva con una solidaridad disfrazada de misericordia. Inmersos en esta ingeniería social, en esta demografía de sustitución, va a ser difícil volver a llenar las iglesias. Es normal que los pastores de la Iglesia modernicen su mensaje y lo adapten en la medida de lo posible a los entornos actuales y sus problemas. Pero hablamos de religión, no de política ni de planteamientos de marketing. Actualizar mensajes, poco o nada tiene que ver, con darle la espalda a lo espiritual, a lo verdaderamente sagrado. Este axioma, nos cuesta mucho menos verlo en otros credos y confesiones.

Que la curia se haya lanzado en brazos de la Agenda 2030, incluso con posturas más excluyentes que el World Economic Forum da mucho que pensar. Este papado ha sido un firme precursor de la 'histeria climática' que impone insufribles losas económicas en la ciudadanía, para beneficio de unos pocos lobbies. Este Pontífice ha criticado cualquier limitación a unas suicidas políticas migratorias que han modificado el mundo que conocíamos. Desde el Vaticano se han lanzado severas advertencias sobre todos los movimientos identitarios que están ganando terreno en Occidente, desde la premisa que son extrema derecha. En la 'plandemia', desde Roma, imperó el más beligerante fariseísmo, transformando las inconstitucionales vacunaciones obligatorias en un gesto de Amor, en algo fraternal. En el particular caso de nuestra nación, el Papa Francisco alimentó la leyenda negra antiespañola y calificó la «conquista de América» que llevó el cristianismo al otro lado del océano como «un crimen». Como Jesuita, bebió de las fuentes de la Teología de la Liberación, pero esa supuesta superioridad moral de la izquierda, es algo tan desfasado como las catacumbas. Al contrario que sus predecesores nunca visitó España a pesar de las reiteradas invitaciones, aunque fue muy visitado, y siempre elogiado, por todos los líderes del Sanedrín de su Sanchidad.

Personalmente me siento más cercano al anterior Pontífice Benedicto XVI, siempre esperanzado con la unidad de la Iglesia y el diálogo en la verdad con los no creyentes y otras religiones. Ratzinger nunca buscó agradar a toda costa. En cada una de las controversias que sacudieron su pontificado, el Papa dejó pasar la tormenta, ajustando sus palabras pero sin retroceder, aprovechando la agitación para reflexionar y aclarar posiciones. Benedicto XVI logró con su pontificado una catequesis larga y sublime. En materia de liturgia, volvió a situar la cruz como epicentro del altar, para dejar claro que el centro de la misa era el sacrificio de Cristo, no el sacerdote ni la comunidad de fieles. A pesar de la importancia de la comunidad, presente en la etimología de 'eclessia'. Tal vez sea más fácil para algunos imaginar un escenario más cómodo, sin pasado, tierra virgen donde arrojar la Palabra para que germine, como en los primeros tiempos. Pero eso es una ensoñación: hablamos de dos mil años de historia con la gente organizada en comunidades políticas y un pasado común construido en torno a la cruz. Nadie le pide a la Iglesia que ocupe el lugar del poder político. Lo que se le pide es que no dé la espalda a su comunidad natural.

Ninguna reordenación de la Iglesia es posible sin un previo redescubrimiento de lo sagrado. Juan Pablo II enfatizó la moralidad desde el ímpetu mientras que Benedicto XVI habló más de los sacramentos y de la teología desde la interioridad. Bergoglio, el Papa Francisco, apostó por la visión social cristiana, bastante politizada, tan respetable como discutible. Fueron sanas y loables intenciones, pero un pastor debe unir y cuidar de su rebaño. De todo su rebaño.

Hace unos días, el cardenal estadounidense Dolan, comentaba con transparencia sobre las cualidades que, a su entender, debe tener el próximo Papa: «El corazón cálido de Francisco con más claridad en la enseñanza, más refinamiento de la tradición de la Iglesia, más búsqueda de los tesoros del pasado».

El Papa Francisco, un hombre de su tiempo. Con el ejemplo de San Francisco de Asís marcó la pauta de su prelatura, y con su mochila vital de Jesuita, de su época y de su tierra natal, significó su legado. Un legado que desde su última pastoral el pasado mes de octubre, conllevaba un necesario y hermoso viraje de rumbo.

En la línea de un hombre humilde, que utilizaba el transporte público durante su prelatura como obispo auxiliar de Buenos Aires, será enterrado sin lujos, sencillamente, con una lápida en la que sólo se leerá Franciscus. Hermosa imagen. Espero que en esa estética de desprendimiento no se olviden de situar la Cruz. Y que esa Cruz, bajo la que descanse en perpetua gloria, no sea nunca derribada.