Hambre

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:36

Desde que puedo recordar, entre las diferentes especialidades de Israel está hostigar permanentemente a sus vecinos, con el pretexto de la 'defensa'. Como siempre han ... gozado del desproporcionado paraguas de EE UU organizan verdaderas aniquilaciones, especialmente contra el pueblo palestino. Otra de sus especialidades es la de 'pasarse por el arco del triunfo' todas las condenas internacionales, centrándose en devastar a los que se oponen a su absoluta hegemonía en la zona. Hay que reconocer que la jugada siempre les sale bien.

