Efe
Tribuna libre

El gran objetivo de la guerra es la paz

Luis Nantón Díaz

Luis Nantón Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:27

En el segmentado mundo de bloques, los enfrentamientos, las guerras militares o comerciales, las alianzas, las invasiones pacíficas o bélicas, no dejan de suceder ante ... nuestros ojos. Los hechos son los mismos, pero alteran relatos y mentiras. La Unión Europea está inmersa de pleno en este cambiante ecosistema. Los europeos, por su población, economía, cultura e historia, deberían ser árbitros cruciales de la política mundial, pero en cambio, nos hemos convertido en un patético aglomerado de siglas, en manos de burócratas obsesionados con normas tan abusivas como alocadas.

