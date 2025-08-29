Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe
Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:56

Los montes y campos españoles continúan ardiendo. El sistema de satélites Copernicus, hasta hace unos días, ha contabilizado 397.000 hectáreas arrasadas por el fuego. ... Por ahora, al momento de escribir este artículo, han sido detenidas 38 personas, y se están investigando a otros 125 individuos como sospechosos de provocar los devastadores incendios. Y lo más terrible, lo más patético e insultante, es que muchos políticos, y sus palmeros, culpan al cambio climático. ¡Esta gentuza no tiene ni un ápice de vergüenza!

