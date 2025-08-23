Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Efe
Tribuna libre

Delito de odio

Luis Nantón Díaz

Luis Nantón Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:28

Los políticos y sus 'palmeros mediáticos' han diseñado el «'delito de odio' como herramienta legal para perseguir y reprimir ideas, para acabar con cualquier disidencia, ... para cancelar al personal. Sobre todo para frenar a una oposición real, generada por el caos, la desintegración y la pobreza que han provocado. El 'delito de odio' es un eufemismo para no decir 'sólo puedes opinar si piensas como nosotros'. Si tu parecer no encaja con el discurso oficial, con el pensamiento único, debes callarte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  4. 4 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  5. 5 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  6. 6 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  7. 7 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro
  8. 8 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  9. 9 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  10. 10 El Gobierno decreta unos servicios mínimos del 100% para el paro de emergencias que arranca el lunes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Delito de odio

Delito de odio