Cuba: silencio cómplice

Nunca ha existido una máquina tan 'engrasada' como los equipos de información sincronizada. La mayor parte de la prensa subvencionada, siempre sumisa y atenta para ... dar el merecido eco a las directrices emanadas por el poder. De un cuarto poder incansablemente crítico, salvaguardia de libertades, han pasado a un indecente colectivo de estómagos agradecidos y dóciles, obedientes al servicio del poder.

Pero hay un colectivo que se ha vendido mucho más, un grupo profesional que no solo ha renunciado a la exaltación artística, sino que se han convertido en los nuevos inquisidores de la casposa corrección política. Auténticos sicarios de la moral reinante que predican con la laringe y desdicen con el ejemplo. Son los artistas, esas almas en pena encantadas de conocerse a sí mismas que, en cuanto se sienten protegidas, alzan la voz para insultar y 'cancelar' al prójimo que se ha desviado del mensaje único. Son lobos disfrazados de abuelitas, diabólicos beatorros que confunden a los mortales presentando el mal como bien y el bien como el mayor de los sacrilegios. Hablan mucho de 'derechos humanos' aunque no reclamen, a menudo, más derechos que los de sus subvenciones y ayudas sin fin, en nombre de la 'kurtura'.

Si se albergaba alguna duda respecto a este personal, con la guerra de Ucrania, o las aborrecibles dictaduras de Venezuela o Cuba, es cuando los mamporreros de la farándula son más serviles y condescendientes. El amo siempre tiene razón, que para eso paga las subvenciones. Cineastas, actores y guionistas se pasean por la alfombra roja de los Goya, vestidos de obispos 'pret a porter' para sermonearnos acerca de lo que está bien y lo que está mal. El nivel de inmoralidad al que están llegando es vomitivo. No es que sean rastreros y pelotas, es que se les nota que disfrutan, al creerse muy superiores al resto de los crédulos y pobres mortales.

Pero hay artistas con auténtico sentido social, conscientes de su responsabilidad y que pueden y deben desarrollar una labor por y para sus conciudadanos. Me limito a replicar unas líneas de Freddy Núñez, director de Teatro Cubano, sobre la terrible situación que está sufriendo el pueblo cubano:

«22 horas sin electricidad cada día..., así de simple, así de duro..., y de pronto parece que no ocurre nada..., o tal vez ocurre, tal vez alguien informe y diga algo que se parezca a una nota oficial, pero sin acceso a la información por falta de electricidad pareciera que se ha normalizado este desastre.

22 horas sin electricidad cada día... Qué sentido tiene que continúen las clases en semejante situación..., qué sentido tiene que la gente salga de casa a representar la tragicomedia de que trabaja..., he visto a una anciana desmayarse por hambre en la cola de un banco después de pasar tres días intentando obtener efectivo para comprar alimentos, qué sentido tiene que sigamos jugando el juego de que algo funciona cuando en realidad todo está hecho mierda..., NADA FUNCIONA, NADA..., solo queda el espíritu de algunos románticos que insistimos en creer que este cadáver se puede reanimar..., pero lo muerto, muerto se queda y no se puede utilizar un desfibrilador para traerlo de vuelta, lo muerto, muerto está.

22 horas sin electricidad cada día... A estas alturas creo que se ha perdido la coherencia, el sentido común, la lógica, la vergüenza, el respeto por lo que fuimos como nación y lo que somos ahora..., una sociedad marchita, con jóvenes que solo piensan en hacer las maletas, con adultos que maldicen el tiempo perdido, robado, secuestrado..., con buitres que desde lo alto pelean y se reparten la carroña, con ancianos mendigando comida en cada esquina..., con niños que se pierden en montañas de basura intentando encontrar algo que estimule una sonrisa, con maestros ojerosos de no dormir, de no vivir..., cómo podrán desde ese estado enseñar los versos del maestro..., 'Tiene leopardo un abrigo...'

22 horas sin electricidad cada día... Hemos incorporado este desastre a nuestras vidas y ya parece normal ver a un brillante cirujano agachado (en cuatro patas, como en tiempos de la caverna) en la acera intentando encender el carbón..., un cirujano que en breve tendrá en sus manos negras por el carbón la responsabilidad de la vida de nuestros padres, de nuestros hijos.

Hemos aceptado que es normal nuestra agonía..., que la única opción es la resignación..., que el futuro no nos pertenece, que el futuro solo se reduce a envidiar o admirar un par de fotos de amigos y conocidos que en Instagram suben cenas, viajes y autos adquiridos con el sudor de su trabajo.

22 horas sin electricidad cada día... Cuándo termina esta carrera de desgaste..., esta agonía??? Cuando la vida en esta Cuba que duele como un clavo clavado en el centro del pecho..., será más o menos normal..., cuándo la palabra dignidad podrá ser aplicada fuera de los estándares políticos que piden resistencia..., y podremos utilizar la palabra DIGNIDAD..., con apego a estándares de vida, seguridad, confort..., no se hizo una revolución para este desastre, no se peleó tan duro para este desastre..., NO SE ALFABETIZÓ a un pueblo para este desastre.

Seis décadas después en qué punto de la historia nos encontramos? Qué somos como nación..., a dónde se dirige este naufragio anunciado, esta muerte sin árbitros ni mediadores..., muerte por orden, muerte por falta de Fe».

Todos tenemos grandes amigos cubanos, muchos hemos visitado esa tierra hermana. Lo que continúan sufriendo, década tras década, con esa dictadura comunista que les mata de hambre y les arrebata cualquier ilusión es una vergüenza para todos. Nuestro silencio es cómplice, nuestra calma es asesina. Esta gente tiene que recuperar la libertad, la electricidad, la ilusión y las ganas de vivir. Resulta repugnante que extensas regiones del país sólo tienen suministro eléctrico cuatro horas al día —muchas veces de madrugada—, incluidas algunas grandes ciudades como Santiago de Cuba, y La Habana.

Desde la revolución de 1959. Cuba lleva privada del oxígeno de la libertad desde hace más de 66 años. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó recientemente de «injusto» e «incompleto» el proceso de excarcelaciones al que se comprometió la dictadura de Miguel Díaz-Canel: «El régimen cubano una vez más pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022».

El impresentable estado de la economía cubana tras más de seis décadas de comunismo resulta escandaloso, solo parejo con la total ausencia de libertades. Lamentablemente, y como siempre, nuestro gobierno no ha movido ni un dedo para respaldar al pueblo cubano en su lucha contra la tiranía y, de hecho, desde los elementos más radicales del Ejecutivo reiteran la vieja mentira de la propaganda cubana: a saber, la del supuesto «bloqueo» económico que Estados Unidos estaría imponiendo a la isla. Ya está bien de desviar la atención.

Hablamos de miles de personas encarceladas, muchas más permanentemente represaliadas, para mantener un régimen que carece de cualquier apoyo, salvo de un ejército y una burocracia que son auténticos oligarcas. Demasiados años de complaciente silencio. Cuba no lo merece, su gente menos y luchemos para que por fin puedan liberarse de estos 'enfermos'. Porque lo realmente terrible es que han hundido a la nación, que es lo único que puede aportar el comunismo a un país, ruina, hambre y miedo.

Ya resulta cansino escribir sobre la dictadura cubana. Hace falta algo más, mucho más, para que al menos el ruido del rechinar de dientes, no nos deje dormir con tanto silencio cómplice.