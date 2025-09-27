Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Charlie Kirk

Firme en sus ideas, pero siempre abierto al diálogo. Consecuente con sus creencias, pero siempre respetuoso con los que no compartían su visión del mundo. Su último combate en la Universidad del Valle de Utah, formaba parte de la gira 'Punto de Inflexión'

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Hace más de dos semanas, Charlie Kirk, de 32 años, incansable divulgador e inspirador de la juventud conservadora estadounidense, fue cobardemente asesinado por un francotirador. ... Kirk, que inició su andadura muy tempranamente, ha sido un popularísimo activista de la Alt Right, del MAGA (Make America Great Again) y del Partido Republicano. He dejado pasar unas semanas, para poner algo de templanza, en una muestra más de la intolerancia homicida de los que pretenden liberarnos a golpes de nuestros errores. Muestras que han quedado contrastadas por la alegría y satisfacción de algunos de sus detractores.

