Tribuna libre

Ciencia vs. creencia

Vivimos en una cultura en la que lcuranderos, chamanes, yerberos, santeros, etcétera, tienen seguidores que confían más en ellos que en médicos, farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas o dentistas

Loreto Gómez

Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:25

La ciencia no tiene respuesta para todo en la vida. Desde la observación, el estudio, el análisis y la investigación se llega a conclusiones que ... se someten a la discusión y el escrutinio de la comunidad científica. Con este método hemos alcanzado los límites del sistema solar, hemos alargado la esperanza de vida en casi 40 años en el último siglo, se ha erradicado la viruela gracias a las vacunas; la reducción de la mortalidad infantil en los países más desarrollados ha sido muy significativa, enfermedades como el cáncer o el sida son combatidas hasta el punto de que han dejado de ser una sentencia de muerte en un alto porcentaje de los casos.

