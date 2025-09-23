Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La belleza de antaño

Tener la certidumbre al salir del cine de haber visto una película digna es acabar de asistir a un milagro

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:49

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá. Cuando uno abandona ... la sala con la certidumbre de haber visto una película digna de ese calificativo, puede estar también seguro de que acaba de asistir a un milagro. Sirva como demostración el análisis de inusitada profundidad que sobre una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte, 'Chinatown' (Roman Polanski, 1973), nos ofrece Sam Wasson en su libro 'El gran adiós', significativamente subtitulado 'Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood'. En sus páginas, repletas de información y de erudición sobre la industria del cine, y a la vez generosas en sabrosos detalles, podemos constatar el calibre de la conjunción de talentos que dio lugar a un filme tan memorable que medio siglo después de su estreno resplandece inmune al tiempo.

