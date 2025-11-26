Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Alonso

La inclusión se demuestra incluyendo

La inclusión es una construcción colectiva. Se expresa en cómo miramos, cómo acogemos y cómo entendemos la diversidad humana

Lorenzo Esma

Gerente de San Juan de Dios Las Palmas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

En vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios renovamos nuestro compromiso ... de trabajar por una sociedad más justa, accesible e inclusiva. Sin embargo, este año llegamos a esta fecha con un sentimiento agridulce y con la necesidad de realizar una reflexión profunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  3. 3 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  4. 4 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  8. 8 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  9. 9 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  10. 10 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La inclusión se demuestra incluyendo

La inclusión se demuestra incluyendo