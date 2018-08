Llegan las primeras cenizas

«Pocos recordaban tanta abundancia de vida y no podemos permitir que se tiña de negro»

Este conato es el primer aviso del inicio de la temporada de riesgo de incendios forestales. Y se avecina peligrosa, puesto que hemos pasado uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años, por lo que nuestras cumbres están rebosantes de vegetación. Han sido unos meses de disfrute en los que muchos han gozado viendo como el agua corría por barrancos, llenaba presas y teñía de verde Gran Canaria. Pocos recordaban tanta abundancia de vida, y no podemos permitir que esta bondad caída del cielo se tiña de negro ceniza. Para ello, lo fundamental es la concienciación ciudadana, que nadie se salte las normas y no usen maquinaria prohibida, no hagan fuegos y la población se limite a cumplir las órdenes que nos exige Medio Ambiente. También está la responsabilidad de los propietarios de terrenos de tenerlos limpios y con las medidas de seguridad adecuadas para evitar, en caso de incendio, perderlo todo. Esa es la clave, que la ciudadanía respete las normas para que no haya que lamentar desgracias.

Aunque luego está el factor accidental, y para ello, de nuevo el Cabildo ha hecho una gran apuesta con seis vehículos nuevos, contratos más largos para el personal de refuerzo y la presencia ya de los dos helicópteros en la cumbre que se encargan de la vigía y el sofoco de las llamas. 235 efectivos en total que se convertirán por estos meses en nuestros ángeles de la guarda, héroes anónimos que se juegan la vida cada vez que algún desaprensivo pierde la cabeza. Ojalá vivamos un verano tranquilo y Gran Canaria pueda seguir luciendo tan preciosa.