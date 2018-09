Las cosas siguen igual

«Parece un discurso victimista, pero más bien es realista por el ejemplo que está dando la clase política»

A nivel nacional, acabó el curso político con un Gobierno envuelto en varias polémicas y llega septiembre con dos nuevos ministros de Pedro Sánchez que están intentando sacar la cabeza fuera del agua para no ahogarse como lo hicieron Maxim Huerta y Carmen Montón. En eso están Pedro Duque, que ha bajado de su luna particular para explicar que no cometió ninguna ilegalidad en la creación de una sociedad para administrar sus dos viviendas, aunque sus cuentas no muestran el alquiler que él mismo alega como argumento de defensa. Y también está la titular de Justicia, Dolores Delgado, que llamó «maricón» a su compañero de Gabinete, Fernando Grande-Marlaska y, además, era conocedora de encuentros con menores de edad de jueces y fiscales españoles en Colombia.

Ya del extranjero ni me molesto en hablar, porque si miramos a ese país que se considera el centro del mundo como es EE UU, da vergüenza como varias mujeres han apuntado al candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, como presunto autor de abusos sexuales.

Parece un discurso victimista, pero más bien es realista por el ejemplo que está dando, sobre todo la clase política, al resto de la sociedad. Muchos de aquellos que deberían mantener una actitud ejemplarizante, siguen empeñados en hacer que la gente piense que el responsable público vive a espaldas de la ciudadanía... Y así nos va.