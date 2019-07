La caída del último mencey

Ayer se consumó el drama. Coalición Canaria perdía su último gran bastión, el Cabildo de Tenerife. Su presidente, el llamado a ser el último mencey con vida, protagonizó su particular Cantata del mencey loco, que tan bien relataron Los Sabandeños con la narración de Francisco Rabal y se rindió ante el tsunami que ha arrasado con todo un partido en un abrir y cerrar de ojos. La pérdida de Tenerife parecía un secreto a voces, que se fue diluyendo hasta llegar a un pacto entre CC y PP que quedará para el recuerdo como una luna de miel con divorcio al segundo día.

Carlos Alonso cae, y con él cae una forma muy peculiar de hacer y entender la política. Amante del insularismo, del pleito, de la polémica, suscita tantos sentimientos que consigue, por una cosa o por otra, estar siempre en boca de todos. Se dio cuenta que era nacionalista después de viejo, cuando vio que por ahí tendría más futuro que en el PP, su partido de verdad.

Delfín -y tiburón- de Ricardo Melchior, con el que acabó sin hablarse, dicen que es un tipo brillante, bien formado, políglota, y guapísimo. No pongo en duda nada de esto, pero no ha conseguido calar en la sociedad chicharrera como lo consiguió su maestro, al que le sobraba carisma, pero al que le sobraron unos cuantos años. Esa manía de los políticos, de no saber retirarse a tiempo, cuánto daño les ha hecho a más de uno.