Justicia y sentido común

Difícil de entender o imposible de explicar? Esta es la duda que me genera la frase pronunciada ayer por el presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien manifestó en referencia a la polémica sentendia del caso La Manada que «las cosas no pasan por casualidad, y cuando la gente no entiende las cosas seguramente es porque son difíciles de entender», dijo. Tengo el firme convencimiento de que la justicia actúa siempre de manera honesta y aplicando con la mejor fe posible el Código Penal, pero en esta ocasión, la decisión adoptada ayer por los tres magistrados que componen la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra me ha dejado mal cuerpo.

Un fallo que condena a los cinco miembros de esta manada de abusadores sexuales, según la sentencia, que se disfrazaron por una noche de agresores, aunque el fallo no pudiese acreditarlo. Por este motivo, los tristes protagonistas de este episodio tan vergonzoso sucedido en los Sanfermines, solo tendrán que pasar nueve años entre rejas en lugar de los 22 y 10 meses que pidió el Ministerio Fiscal. La diferencia entre ambas apreciaciones es notable, pero la indignación social derivada de la misma es muchísimo mayor. Una interpretación jurídica que, según expertos en la materia se ajusta a derecho, a pesar de que no satisfaga a la sociedad, puesto que en los casos en los que no puede probarse la existencia de violencia física contra la víctima, se aplica el delito de abuso sexual, con la consiguiente rebaja de la condena.