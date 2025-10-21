Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Integrantes de la Policía peruana custodian durante una protesta el 15 de octubre en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia
Opinión

Un país infeliz

No es cierto, ni siquiera fue un homicidio… Me estremece su origen: del populoso distrito de San Martín de Porres en Lima, del cual provengo

Juan Manuel Chávez

Vicerrector de Extensión y Vida Universitaria en la Universidad del Atlántico Medio

Martes, 21 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Cuando el ministro del Interior en el Perú, como es Vicente Tiburcio, se remite a las marchas masivas del pasado 15 de octubre contra el ... gobierno y afirma lo siguiente: «los más violentistas que han sido, han sido de una universidad, que han sido de la San Marcos» está haciendo una operación de comunicación que se conoce como Gaslighting, que es un tipo de manipulación emocional.

