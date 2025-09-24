Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El adiós a los objetos

Moverme por el mismo país, aunque distinto; seguir en el idioma con que escribo, en convivencia con otro que admiro, y buscar el ángulo para mis últimos disparos en un verano clemente

Juan Manuel Chávez

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:51

Eran zapatos viejos, pero no tanto. Unos botines descoloridos entre el ocre y el camel con una década de andadura. Es de las cosas que ... no mudé, cuando me mudé a España. Guardados en mi ciudad natal, han estado para mí cada vez que he regresado; es el tipo de objeto que es útil y a la vez simbólico: me los calzaba como quien pone los pies del presente en el pasado, reencontrándome desde abajo con la persona que fui.

