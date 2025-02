Transgrancanaria y el sentir popular

Las carreras populares se han convertido en todo un símbolo de los tiempos actuales, en un conjunto de ritos y símbolos que van más allá ... de lo puramente deportivo y se instituyen en expresión del ser y sentir de la sociedad actual; una tendencia contemporánea a la que Gran Canaria se ha incorporado plena y satisfactoriamente aportando, desde lo local, valores y singularidades a lo que es universal.

Como ha señalado la antropóloga francesa Martine Segalen, en la sociedad global actual, a la que Gran Canaria no es ajena en absoluto –es más, es parte ineludible de ella-, «…la carrera encarna la resistencia, el aguante, la constancia, cualidades…» que hoy deben tener muy presentes las personas a nivel individual, y sectores cruciales como la investigación científica, la empresa o la propia familia, lo que hace que esta actividad se convierta en todo un hito ritualizado de los valores más en boga en la contemporaneidad, de aquellos sentimientos que identifican la idiosincrasia, el ser y sentir de la ciudadanía y de sus espacios urbanos y naturales, por lo que, como añade Segalen, determinados orbes y comunidades «…utilizan las carreras como símbolo de identidad».

Es el caso, feliz y jubiloso, de la Trans Gran Canaria que en este siglo XXI, a partir de 2003, se ha consolidado como expresión tanto de estos valores de la ciudadanía contemporánea, en una isla que nació para ser cosmopolita en su ineludible enclave entre continentes, en su condición de punto de encuentro entre culturas y civilizaciones, a la vez que como elemento totémico de una historia y una vocación deportiva que ha señalado y distinguido a Gran Canaria, en muy buena medida, en especial desde los últimos años del siglo XIX y a lo largo del XX, incluso recogiendo costumbres de usos y juegos que ya tenían los primitivos pobladores insulares, junto a los que traían consigo grupos humanos foráneos, pero que aquí se asentaron, como los británicos con el golf, el tenis, el fútbol o las regatas náuticas.

Cuando en estos días y horas, que miles de atletas de montaña y aficionados al Trail cuentan con una ansiedad que es difícil de eludir, para que la Trans Gran Canaria de ese jubiloso pistoletazo de salida a las distintas modalidades que se celebran entre el miércoles 19 y el domingo 23, con salidas concurridas y muy animadas en diversas localidades de la isla, como el Valle de San Pedro, Teror, Tejeda o la Playa de Las Canteras, Peñate y, poco a poco en Tejeda o Maspalomas se vayan produciendo las diferentes llegadas a meta, Gran Canaria será una fiesta rotunda, jubilosa, enraizada en el sentir de los grancanarios y de muchos foráneos. Y es que, tras 22 años de continua presencia, y siendo hoy en día una de las pruebas más importantes del calendario mundial, se puede decir que, cada mes de febrero, la isla del Roque Nublo, junto al Carnaval, tiene un nombre que la identifica con prestigio en todo el mundo: TRANS GRAN CANARIA. Se trata, como se auguraba hace unos años, no sólo de una prestigiosa prueba deportiva, sino de un «verdadero evento socio-cultural que traspasa fronteras y es un verdadero tesoro con el que esta isla debe correr para siempre».

Se puede concluir que se trata de una prueba grande, consolidada, prestigiosa, que surgió del sueño de unos pocos que supieron arroparla, amamantarla, conducirla correctamente para que creciera sana y saludable, como así ha sido, convertida ahora en patrimonio de una isla y en símbolo de su ser y sentir cosmopolita, generoso y entregado.

Con esta realidad identitaria del siglo actual, podemos recordar unos remotos y sencillos precedentes que se dieron aquí hace más de cien años, un 16 de julio de 1907, cuando el Club Gimnástico, fundado en Las Palmas ese año, organizó en Tafira, dentro de los festejos del día del Carmen, un «ejercicio de carreras a pie» –como entonces se denominaba por aquí- que resultó un enorme éxito de participantes y de acogida por el público, como recogió la prensa del momento. Una carrera, en ida y vuelta, de seis kilómetros por pista de tierra, que arrancaba del kilómetro 6 de la carretera de Tafira, del que 'los carreristas' –insisto, en el lenguaje del momento- partieron a las cinco de la tarde. No es de extrañar que la prensa, a la vista de esta actividad, y siendo sensible ya entonces a la historia y vocación deportiva de la isla, no dudara en señalar como «…se han despertado en Las Palmas, como pocas veces, los entusiasmos por toda clase de deportes…», algo que aún mantiene mucha vigencia y que palpamos plenamente en eventos como la Trans Gran Canaria.

Un siglo después de aquel anecdótico, pero elocuente y fértil precedente, se puede comprobar como hay eventos, con independencia de su naturaleza, que trascienden muy por encima de su propio ser y se convierten en verdaderos referentes de la sociedad en la que surgen y se desarrollan, del tiempo en que aparecen y en el que viven, de las modas y costumbres que señalan a ese momento, a la vez que, incluso sin proponérselo en muchas ocasiones, también se instituyen en expresión de una cultura, de una historia, de un modo de ser y sentir. Y esto está en la esencia de la Trans Gran Canaria, de cuantas personas la hacen posible, de quienes colaboran con ella, de sus voluntarios y, por supuesto de los miles de runners que inundan estos días los más dispersos y variados rincones de la isla, por donde se trazan las rutas de las distintas modalidades de esta prueba.

La Transgrancanaria es hoy, como actividad deportiva y como evento social, un verdadero hito insular, un mundo de posibilidades convertido en uno de los referentes más actuales y dinámicos del sentir de Gran Canaria.