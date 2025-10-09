Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la celebración del Chapuzón de la Naval el pasado año. C7

Octubre de la Luz y la Naval

Octubre es un balcón enramado desde el que se escapan miradas y suspiros a una Virgen que cada año avanza entre sus hijos como alcaldesa y capitana prudentísima

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Y es que, llegado octubre, La Isleta está en fiestas un año más, y aquí habría también que decir «un siglo más», pues estos son ... festejos que con orgullo pueden volver la vista atrás y encontrarse con un pasado y una historia señera, importante no sólo para el barrio y la ciudad, sino para buena parte de la Gran Canaria, que hoy, como en siglos anteriores, tiene aquí unas celebraciones abiertas de par en par.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  3. 3 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  8. 8 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 9 de octubre
  10. 10 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Octubre de la Luz y la Naval

Octubre de la Luz y la Naval